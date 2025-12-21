Antena 3 recorta inesperadamente la emisión de 'Una nueva vida' por un cambio en su programación

Los fans de 'Una nueva vida', la serie turca que emite Antena 3 en la noche de los domingos, deben saber que este domingo 21 de diciembre, su emisión se verá alterada por la celebración de las elecciones autonómicas de Extremadura y la emisión de un breve especial.

Así, Antena 3 ha optado por mantener en emisión la serie turca en su prime time en lugar de apostar por un especial desde última hora de la tarde o principio de la noche como si harán La 1 y La Sexta y como ha hecho en otras ocasiones la cadena líder de los informativos de este país.

No obstante, Antena 3 si anuncia que emitirá un especial informativo a partir de las 23:30 horas con Matías Prats y Mónica Carrillo en el que se hará un repaso a los resultados definitivos y se valorará la situación política en la Comunidad extremeña, así como la posibilidad de pactos o la llave de la gobernabilidad en función del saldo arrojado por las urnas. Además, contarán con conexiones con analistas y expertos, que aportarán sus observaciones.

Cabe decir que Antena 3 no incluye este especial en su programación, por lo que se desconoce realmente cuál será su duración y cómo afectará al capítulo de 'Una nueva vida', que vivirá un breve parón en torno a las 23:30 horas. Asimismo, se desconoce si la cadena optará por emitir un capítulo más reducido de la ficción o si simplemente cortará para ofrecer la última hora de los comicios extremeños y retomará después.

Este domingo en 'Una nueva vida'...

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit consigue salvar a Seyran, después de que Akin acabase con todo su sufrimiento al pegar un tiro a su madre y otro a él mismo.

Seyran es intervenida en el hospital, ya que tiene quemaduras por toda la espalda. Además, está muy afectada por el maltrato que ha sufrido.

Ifakat busca la manera de acercarse a Halis, ya que quiere volver a la mansión, a pesar de que hayan descubierto su aventura con Sehmuz.

Esme saca el valor que nunca ha tenido para enfrentarse a Kazim y acabar con su matrimonio.