'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 21 de diciembre: Ferit salva a Seyran y el fin de Kazim

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de diciembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Akin secuestraba a Seyran y la llevaba a una casa en mitad del bosque. Allí, le presentaba a su madre Mezide, que busca vengarse de Hattuc porque en el pasado la metió en ácido y tiene todo el cuerpo quemado desde entonces.

Hattuc contaba a su familia lo que hizo a Mezide para evitar que se casara con Halis. Todos se quedaban asustados ante su confesión y Ferit está cada vez más desesperado pensando en cómo estará su mujer.

Kazim y Abidin conseguían información sobre el posible paradero de Seyran y preparaban a todos sus hombres para ir a buscarla, pero encerraban a Ferit en la mansión, ya que está enfermo y quieren protegerle. A pesar de ello, Ferit conseguía escapar.

Cuando llegaban a la casa, Seyran ya no está, pero Abidin descubría que acababan de huir por una carretera secundaria y avisaba a Ferit, que llegaba justo a tiempo para enfrentarse a Akin.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo primer episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 67 (2x31) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit consigue salvar a Seyran, después de que Akin acabase con todo su sufrimiento al pegar un tiro a su madre y otro a él mismo.

Seyran es intervenida en el hospital, ya que tiene quemaduras por toda la espalda. Además, está muy afectada por el maltrato que ha sufrido.

Ifakat busca la manera de acercarse a Halis, ya que quiere volver a la mansión, a pesar de que hayan descubierto su aventura con Sehmuz.

Esme saca el valor que nunca ha tenido para enfrentarse a Kazim y acabar con su matrimonio.