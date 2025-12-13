'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 14 de diciembre: El secuestro de Seyran y el encierro de Ferit

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc encontraban, en su noche de bodas, una cabeza de carnero junto con una nota amenazando a su familia. Hattuc confesaba que es un mensaje para ella. Estaba convencida de que lo mandaba la hermana de Okkes, por un conflicto que tuvieron en el pasado.

Hattuc mandaba un caldo hecho con la cabeza del carnero a la familia de Okkes, y ellos decidían actuar en consecuencia. Mientras Suna quería reconciliarse con Kaya, pero él respondía que ya es tarde.

Por su lado, Seyran y Ferit estaban viviendo su mejor momento, pero su felicidad duraba poco tiempo, ya que Akin estaba muy furioso con los Korhan tras la muerte de su tío y buscaba venganza.

Mientras la familia intentaba descubrir quién ha enviado esa advertencia, sucedía lo impensable: Akin y su madre secuestraban a Seyran. Mezide, la madre de Akin, llevaba tiempo preparando esta venganza y, por fin, movía ficha. No quiere dinero ni quiere favores, solo deseaba destruir a Hattuç, y pensaba hacerlo a través de Seyran.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 66 (2x30) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Akin secuestra a Seyran y la lleva a una casa en mitad del bosque. Allí, le presenta a su madre Mezide, que busca vengarse de Hattuc porque en el pasado la metió en ácido y tiene todo el cuerpo quemado desde entonces.

Hattuc cuenta a su familia lo que hizo a Mezide para evitar que se casara con Halis. Todos se quedan asustados ante su confesión y Ferit está cada vez más desesperado pensando en cómo estará su mujer.

Kazim y Abidin consiguen información sobre el posible paradero de Seyran y preparan a todos sus hombres para ir a buscarla, pero encierran a Ferit en la mansión, ya que está enfermo y quieren protegerle. A pesar de ello, Ferit consigue escapar.

Cuando llegan a la casa, Seyran ya no está, pero Abidin descubre que acaban de huir por una carretera secundaria y avisa a Ferit, que llega justo a tiempo para enfrentarse a Akin.