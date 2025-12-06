'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 7 de diciembre: El secuestro de Seyran siembra el terror

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc estaban muy emocionados organizando su boda. Pelin se acercaba a Kaya y le confesaba que le gustó desde el primer día que se vieron.

Serter aparecía con sus hombres para llevarse a Pelin, pero Ferit y Abidin lo conseguían impedir. Pelin confesaba a Seyran que su marido y ella no hicieron nada la noche que pasaron juntos.

Halis y Hattuc por fin celebraban su boda, pero una terrible amenaza les arruinaba la noche.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo noveno episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 65 (2x29) de 'Una nueva vida'



En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc encuentran, en su noche de bodas, una cabeza de carnero junto con una nota amenazando a su familia. Hattuc confiesa que es un mensaje para ella. Está convencida de que lo manda la hermana de Okkes, por un conflicto que tuvieron en el pasado.

Hattuc manda un caldo hecho con la cabeza del carnero a la familia de Okkes, y ellos deciden actuar en consecuencia. Mientras Suna quiere reconciliarse con Kaya, pero él responde que ya es tarde.

Por su lado, Seyran y Ferit están viviendo su mejor momento, pero su felicidad dura poco tiempo, ya que Akin está muy furioso con los Korhan tras la muerte de su tío y busca venganza.

Mientras la familia intenta descubrir quién ha enviado esa advertencia, sucede lo impensable: Akin y su madre secuestran a Seyran. Mezide, la madre de Akin, lleva tiempo preparando esta venganza y, por fin, mueve ficha. No quiere dinero ni quiere favores, solo desea destruir a Hattuç, y piensa hacerlo a través de Seyran.