Acaba de estrenarse 'Las hijas de la criada': dónde ver la serie basada en el Premio Planeta de Sonsoles Ónega

Atresmedia estrena este domingo, 30 de noviembre, 'Las hijas de la criada', la serie basada en la exitosa novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, que aspira a ser un pelotazo en ficción en esta temporada. (Puedes leer nuestra crítica pinchando aquí).

Su primer capítulo ya está disponible en la plataforma de pago Atresplayer Premium. A partir de ahora, cada domingo se irá colgando un episodio hasta completar los 8 que integran esta producción realizada en colaboración con la compañía Buendía Estudios. Tendrán una duración aproximada de 50 minutos. Más adelante, sin fecha determinada, la serie verá la luz en abierto en Antena 3.

El elenco artístico de 'Las hijas de la criada' está encabezado por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras el fenómeno de 'Ángela', y Alain Hernández, que también regresa después de protagonizar 'Sueños de Libertad', la que es la serie más vista de la televisión en la actualidad.

El reparto lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró, Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

'Las hijas de la criada' se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Con la venganza como origen, la historia, basada en el libro de Sonsoles Ónega, aborda temas como los amores prohibidos, las traiciones, la lucha de clases, las envidias y los secretos más inconfesables.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Las hijas de la criada', el pelotazo de Atresmedia

Esta serie nos retrotrae a la Galicia de 1900, en el pazo de Espíritu Santo, donde nacen dos niñas marcadas por el destino: Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, primogénita del poderoso matrimonio formado por don Gustavo y doña Inés Valdés.

Un giro inesperado de venganza y secretos sacudirá sus vidas, obligando a doña Inés a sobrevivir al desamor, al abandono y a las intrigas de poder para convertir a su verdadera hija en heredera de un imperio en una época en la que las mujeres apenas podían decidir sobre su propio futuro ni eran dueñas de sus vidas.







