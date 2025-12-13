Acaba de estrenarse esta película sobre el franquismo con actores de 'La Cena' y de 'La que se avecina'

Tras cumplirse el pasado noviembre 50 años de la muerte de Franco y por ende del comienzo de la democracia, este viernes ha llegado a los cines una película que nos retrotrae a dicha época. Hablamos de 'Frontera', la nueva película de Judith Colell.

Se trata de un apasionante thriller histórico inspirado en hechos reales que cuenta la historia de los habitantes de un pueblo de la comarca del Pallars que en 1943, cuando Franco y Hitler habían cerrado la frontera entre España y la Francia ocupada, ayudan a los judíos a cruzarla arriesgando sus propias vidas.

'Frontera' cuenta con un reparto de lujo encabezado por Miki Esparbé ('Anatomía de un instante'), Maria Rodríguez Soto ('Casa en llamas'), Asier Etxeandia ('La Cena'), Bruna Cusí ('Citas Barcelona 2') y Jordi Sánchez ('La que se avecina'), Kevin Janssens y Joren Seldeslachts.

Miki Esparbé (Manel Grau) y María Rodríguez Soto (Mercé) interpretan en esta película, que cuenta con la participación de RTVE y 3Cat, a un matrimonio de republicanos que tuvo que renunciar a sus ideales para sobrevivir a la Guerra Civil.

"Hoy más que nunca hay millones de personas que tienen que huir de la guerra, del hambre y de las barbaries que provocan sus dirigentes. Al otro lado, siempre hay personas que ayudan, personas que condenan a los que huyen o que miran hacia otro lado como si nada fuera con ellos, gente que arriesga y gente que no" apunta la directora sobre el impulso de un espíritu solidario dentro de una historia cíclica que se refleja a diario en los informativos.

Sinopsis de 'Frontera'

Año 1943, plena guerra en Europa. Franco ha bloqueado el paso de judíos que huyen de la represión nazi por los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, y Jerôme, un pasador francés.

Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir a tantos judíos como sea posible. Es entonces cuando Manel se verá atrapado en una peligrosa odisea que despertará en él y en su mujer Mercé viejos fantasmas de la todavía reciente guerra civil española.