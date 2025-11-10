Víctor Manuel, sufridor del franquismo, no se corta en llamar así a Abascal ante el auge de la ultraderecha

Este domingo, 9 de noviembre, La Sexta ha emitido una nueva entrega de 'Salvados', con Víctor Manuel como protagonista. El cantante ha hecho balance con Gonzo de sus seis décadas en el mundo de la música y, también ha reflexionado sobre la política actual, marcada por el ascenso de la ultraderecha.

Nieto de un fusilado y de un abuelo minero, con apenas 16 años Víctor Manuel abandonó su Asturias natal y se trasladó a Madrid para cantar. Ahora, a sus 78 años, es todo un icono de la música española y, además, forma uno de los matrimonios más solidos de nuestro país junto a la también cantante Ana Belén. Ambos lucharon contra el franquismo, lo que le convirtió en dos figuras incómodas para la dictadura.

Precisamente en 'Salvados' recuerda las dos bombas que intentaron acabar con sus vidas. El primer atentado lo perpetraron 'los hijos de Cristo Rey'. El segundo, no lo supieron hasta mucho tiempo después: "Al cabo de muchos años abrimos 'El País' y vemos la noticia de un hombre que había sido detenido. En la calle Cardenal Cisneros estaba entorpeciendo el tráfico y alguien le tocó el pito por detrás. Entonces se bajó del coche, sacó una pistola y le pegó un tiro. Lo redujeron, lo llevaron a comisaría y, después de recibir varios golpes, empezó a contar lo que había hecho".

Según contó, "había puesto una bomba en una papelera de Malasaña, matando a una mujer embarazada y dejando a su marido malherido. También había colocado la bomba que estalló y mató a un bedel de 'El País' apellidado Fraguas y había puesto dos bombas en la casa de artistas de Torrelodones". Los artistas de Torrelodones eran Víctor Manuel y Ana Belén. Fue así como lo descubrieron.

Víctor Manuel compara a Santiago Abascal con Blas Piñar: "Son dos imbéciles"

Pese a todo esto, nunca se planteó abandonar la música, ni tan siquiera cuando un hombre le apuntó con una pistola mientras estaba cantando. "Merecía la pena seguir cantando y tocando los cojones", asegura. Por eso, lamenta que, cincuenta años después del final de la dictadura, sus herederos estén tan en auge en la política actual. El artista no duda en comparar a Santiago Abascal con Blas Piñar. En su opinión, los dos son igual de "imbéciles".

Gonzo le preguntó por cómo ve él "el nuevo auge de la extrema derecha de Vox". A lo que Víctor Manuel contestó que "sobre todo encuentro igualmente de patético a Abascal que a Blas Piñar. Son dos imbéciles. No hay nada ahí detrás, es un cascarón vacío". Además, también da un tirón de orejas a Felipe González, por el hecho de que se haya "vuelto facha" a estas alturas de su vida.

Volviendo al auge de la extrema derecha, el cantante se muestra muy preocupado. Compara el hartazgo actual con el que había justo antes del 23F. Quizá por ese motivo, algunas de sus canciones escritas entonces, parecen estar escritas ahora. No soporta el uso que dan algunos de la palabra "libertad", y escribe temas a los que "van con la puta bandera en el perrito" y ponen "la puta bandera en el balcón".

“Aquí o cabemos todos o no cabe ni Dios. Abascal y Blas Piñar son igual de patéticos”. #SalvadosVíctorManuel pic.twitter.com/BeUxS7koqj — Salvados (@salvadostv) November 9, 2025

"Todo el que viene a trabajar a España es tan español como yo", sentencia

Víctor Manuel carga contra el racismo y la xenofobia de estos partidos, y deja claro que "todo el que viene a trabajar es tan español como yo. Eso es lo que les jode". Por eso no entiende cómo algunos españoles que se vieron obligados a emigrar, hoy están en contra de los migrantes que vienen a nuestro país.

Tampoco se muerde la lengua a la hora de definir a Donal Trump, al que califica de un "imbécil al que han votado 70 millones de imbéciles". Y confía en que en España, eso no ocurra gracias al voto de las mujeres. Precisamente de la suya, Ana Belén, el artista habla maravillas. Llevan 50 años juntos, aunque casados legalmente en España solo uno y, según confiesa, no se imagina la vida sin ella. Hasta tal punto que prefiere marcharse de este mundo él antes de que lo haga ella.