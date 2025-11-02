La Sexta cancela in extremis 'Salvados' este domingo y se moviliza por la última hora de Mazón con este especial

La Sexta tenía previsto emitir este domingo la novena entrega de la décimo novena temporada de 'Salvados' con Gonzo, sin embargo la cadena de Atresmedia ha decidido alterar a última hora su programación y anuncia un especial de 'El objetivo' de Ana Pastor a partir de las 21:35 horas.

Así, tras el especial que condujo la periodista el pasado miércoles por el aniversario de la DANA con Ana Pastor desde Valencia; este domingo La Sexta anuncia un nuevo programa ante las horas más críticas de Carlos Mazón.

Este lunes la periodista Maribel Vilaplana, con quién comió Carlos Mazón el fatídico 29 de octubre de 2024 mientras su tierra se ahogaba, está llamada a declarar ante la jueza que investiga lo que sucedió aquel día. Y todo apunta a que la periodista confesará que le enseñó un vídeo al presidente de la Generalitat Valenciana sobre la situación de Utiel a las 17:40 horas.

Ante este nuevo giro en la investigación de la gestión de la DANA y después de los abucheos que recibió Carlos Mazón en el funeral de Estado todo apunta a que el presidente de la Generalitat Valenciana podría dimitir y adelantar las elecciones. Y por ello, La Sexta anuncia un especial de 'El objetivo' de Ana Pastor para analizar toda la última hora en relevo de 'Salvados'.

Cambio de programación



Esta noche a las 21:30h, ESPECIAL @ObjetivoLaSexta con @_anapastor_ : el futuro de Mazón, en el aire



No hay @salvadostv

'Salvados' pospone su entrega de este domingo

De esta manera, la emisión de la entrega de 'Salvados' prevista para este domingo se pospone a la semana que viene. En esta ocasión, el protagonista del programa que dirige Gonzo será una sombra, un expolicía ruso que ha pasado más de tres años en prisión en España y que, ahora mismo, vive escondido.

Gonzo entrevista a Valery Postrigan, hijo de un político ruso encarcelado por Moscú y también reclamado por las autoridades rusas. Afirma que le persiguen porque su padre dio un mitin crítico con Putin. Escapó a España. Pero desde su país se emitió una orden a la Interpol para detenerlo y extraditarlo. Fue detenido por la policía y encarcelado. Postrigan denuncia haber sido extorsionado: o pagaba o le hacían volver a su país. Sabe que ni estando en España se puede considerar “a salvo”. Solicitó asilo político. “En Rusia no hay reglas, no hay derechos humanos. Es un país infernal”, asegura.

En la cárcel de Figueras coincidió con Viacheslav Bykov, que vive una situación parecida a la suya. “Él creía que el sistema judicial español lo protegería”.

Javier Ruiz Blay es el abogado de Bykov en España. Le cuenta a Gonzo que su cliente era policía especializado en la lucha antidroga en Rusia. Haciendo bien su trabajo, desenmascaró a un narcotraficante y algunos agentes de los servicios secretos rusos que colaboraban con él. Las consecuencias fueron recibir amenazas y tener que huir a España.

Su abogado asegura que todo es una venganza de este narcotraficante y sus colaboradores, que consiguieron que la justicia rusa lo reclame supuestamente por haber introducido cocaína en el país. Le montaron una causa falsa. Y aunque logró demostrar en un juzgado de Málaga que sus acusaciones fueron fabricadas por una organización criminal con el objetivo de extorsionarlo, tanto la Audiencia Nacional como el ministerio de Asuntos Exteriores han dado el visto bueno a su extradición. Hoy vive escondido.

Gonzo habla también con Ferran Barber, periodista especializado en información procedente de Rusia y Elena Tanova, abogada rusa afincada en España especializada en defender a rusos con problemas legales en España derivados de causas falsas, acompañada de uno de sus clientes que no revela su identidad.