La Sexta altera su programación de este lunes y anuncia un especial con Ana Pastor desde Gaza

Todo el mundo sigue mirando hacia la franja de Gaza muy preocupado por el genocidio de Israel y a la espera de que el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump llegue a producirse. En los últimos días hemos podido ver como Ana Pastor se ha desplazado como enviada especial de La Sexta a la zona.

Así, desde hace días hemos podido ver a Ana Pastor conectando tanto desde 'La Sexta Noticias' como sus programas como 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'. Una cobertura que completará con una edición especial de 'El Objetivo' este lunes en prime time.

Tras conducir el pasado jueves un informativo especial junto a Jokin Castellón ('La Sexta Clave') por la intercepción de la Flotilla, Ana Pastor conducirá este lunes 6 de octubre un especial de 'El Objetivo' a partir de las 23:00 horas tras 'El Intermedio' sobre el segundo aniversario del atentado del 7 de octubre.

Cuando se cumplen dos años del comienzo de la guerra, el programa se traslada hasta Israel y Palestina para acercar a los espectadores la realidad del conflicto a través de testimonios en primera persona.

Ana Pastor hablará con familiares de secuestrados por Hamás el 7 de octubre y con activistas judíos que están denunciado lo que Israel está haciendo en Gaza. Además, Pastor y el equipo de 'El Objetivo' visitarán los territorios ocupados por Israel en Cisjordania de la mano de españoles que trabajan en la zona desde hace años.

"Vamos a hablar con familiares de los secuestrados por Hamás, vamos a hablar con palestinos que están sufriendo la ocupación israelí aquí", asegura Ana Pastor en la promo de este especial. "También con activistas que se juegan el tipo a diario. En directo, desde Israel y Palestina", concluye la presentadora.