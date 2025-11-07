'Valle Salvaje' se despide de una de sus actrices más históricas, que abre la puerta a su regreso

'Valle Salvaje' ha despedido definitivamente a una de las actrices que formaba parte del reparto desde el principio de la serie en TVE. Así, Isabel, uno de los personajes más históricos se ha despedido de la Casa Grande en silencio y entre lágrimas antes de iniciar una nueva vida.

Así, Mari Paz Sayago, la actriz que ha dado vida a Isabel, la aya de Adriana, Pedrito y Bárbara ha dicho adiós a la serie en su capítulo 290. Lo ha hecho después de despedirse de cada uno de los personajes aunque sin decirles que era un hasta siempre.

Si ha habido un momento emotivo ha sido el que Isabel ha protagonizado con Bárbara y Pedrito. "Quiero que me prometas que nunca dejarás solas a tus hermanas, y que las protegerás siempre, porque dentro de poco tú serás el señor de los Salcedo de la Cruz", le pedía el aya a Pedrito.

Tras ello, Isabel no podía aguantarse las lágrimas ante la atenta mirada de los Salcedo. Y después, la mujer se despedía de Amadeo dejando claro que no puede continuar en Valle Salvaje sometida por Victoria. "No soporto pensar en ella, en lo que me he convertido, en una miserable. Necesito acabar. Necesito quitarme esta soga del cuello", le decía.

Antes de abandonar para siempre la Casa Grande, Isabel no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras a Adriana ante su embarazo pidiéndole que nunca deje solos a sus hermanos. Y cuando la Salcedo le decía "te quiero", la mujer volvía a emocionarse antes de recorrer todo el palacio para abandonarlo definitivamente.

Mari Paz Sayago dice adiós a 'Valle Salvaje'

Por su parte, Mari Paz Sayago ha concedido una entrevista a la web de RTVE sobre su marcha de 'Valle Salvaje'. "Estos últimos días han sido un tsunami de cariño, de abrazos, de muestras de amor. Estoy como en una nube, con agotamiento pero gustoso", confiesa la actriz que deja la serie tras un año y dos meses.

"Lo que más voy a echar de menos es a la gente, el equipo. Con todos los departamentos he tenido una relación extraordinaria, porque es un proyecto muy exigente y cuando estás tan al límite la humanidad surge muy fuertemente", reconoce la intérprete.

Asimismo, Mari Paz Sayago se pronuncia sobre la versatilidad de su personaje que ha pasado de ser villana a ser quizás una de sus heroínas. "Desde matar al padre de Adriana en el primer capítulo a amar incondiconalmente a Adriana, Bárbara y Pedrito. Luego tuvo una transformación, se arrepintió mucho de lo que hizo y conectó mucho con esa Isabel que existía antes de que empezase toda esa historia en Valle Salvaje. Pero la culpa la termina por reconcomer", sentencia.

"De alguna manera es de los personajes que te marcan porque ni ella misma sabía por dónde iba a salir. Esa cosa inesperada, esa cosa que a mí me provocaba al principio tanto desasosiego como actriz (decir, ¿por dónde? ¿cómo?), cuando he aprendido a cabalgarlo y fluir con ello me ha aportado muchas herramientas como actriz. Estoy muy agradecida", termina diciendo.

Por último, la actriz que ha dado vida a Isabel, deja claro que su marcha podría no ser definitiva. "Las puertas están abiertas para que Isabel vuelva a Valle Salvaje, no podemos qué puede pasar. Depende de por dónde fluya la historia y por dónde vengan las cosas", concluye.