'Valle Salvaje' y 'La Promesa' sufren un enésimo cambio en la parrilla de TVE y este es su nuevo horario

por Pedro Jiménez

La 1 de TVE dilata la duración de 'Directo al grano', suponiendo un nuevo retraso en el horario de emisión de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

'Valle Salvaje' y 'La Promesa'
'Valle Salvaje' y 'La Promesa' | Montaje El Televisero

La 1 de TVE ha vuelto alterar el horario de emisión de sus dos puntas de lanza de la tarde: las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Una modificación leve pero que no ha pasado inadvertida para los telespectadores.

La cadena ha decidido dotar de unos cuantos minutos más a 'Directo al grano'. Teóricamente, el programa presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró tendría que concluir su emisión a las 17:35 horas como así indica la EPG. Sin embargo, en la práctica, se acababa estirando hasta cerca de las 17:40 horas.

Pues bien, ahora, el formato producido por La Osa ha ampliado diez minutos más su duración, finalizando a las 17:50 horas. Esto supone una demora para ambos seriales. 'Valle Salvaje' cambia su hora de inicio a las 17:50 horas y no a las 17:35 como se recoge en la guía de programación.

Y si 'Valle Salvaje' se atrasa, por lógica 'La Promesa' también lo hace. La ficción protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho, Isabel Serrano o María Castro, entre otros, ha acusado el mismo retraso a consecuencia de esa dilatación de diez minutos de 'Directo al grano'.

De modo que, a partir de ahora, 'La Promesa' arranca su emisión a las 18:40 horas y no a las 18:30 como venía sucediendo, finalizando a las 19:45 horas; lo que implica además un pequeño recorte para 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en su tramo en La 1.

Así quedan las actuales tardes de La 1 de TVE con el nuevo reajuste aplicado en los horarios:

  • 'Directo al grano' - 15:55 horas
  • 'Valle Salvaje' - 17:50 horas
  • 'La Promesa' - 18:40 horas
  • 'Malas Lenguas' - 19:45 horas
  • 'Aquí la tierra' - 20:30 horas

