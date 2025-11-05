Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 6 de noviembre: la despedida de Isabel y el tormento de Adriana con Luisa

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo le pedía a Isabel una oportunidad para poder explicarse pero la gobernanta le rechazaba porque cree que tanto él como Eva se han reído de él. Paralelamente, Eva está muy preocupada por su futuro laboral si tienen que dejar el Valle.

Tras reunirse en secreto con don Tomás, José Luis le aseguraba a Victoria que ya no la cree y que no deja de darle motivos para desconfiar de ella tras el regreso de su marido Dámaso.

Dámaso no dudaba en hablar del marido de Victoria delante de don Hernando tras asegurar que en el pasado tuvo negocios con él al igual que con José Luis y con Bernardo.

Por su lado, José Luis le dejaba claro a don Hernando que cuenta con su apoyo para que haga lo que necesite hacer y case a Leonardo e Irene de camino a Burgos. Mientras, Leonardo hacía ver a Irene que no pueden viajar junto a sus padres porque corren el riesgo de caer en sus redes.

Victoria le pedía a José Luis que le ayude a deshacerse de Dámaso pero el duque le recordaba que ya le dijo que no iba a ayudarla con eso y que tiene que ser ella la que solucione el problema.

La Santa Hermandad regresaba a Valle Salvaje para anunciar que Luisa ha confesado ser la persona que robó la talla de Victoria dejando a Alejo, Adriana y Rafael completamente en shock.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 6 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 290 de 'Valle Salvaje' del jueves 6 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le deja claro a Alejo que Luisa va a pagar las consecuencias de haber robado la talla de Victoria y siendo una criada pueden ser fatales pero su hijo le recuerda que es su prometida.

Por otro lado, José Luis hace llorar a Victoria dejándole claro que ya le advirtió de que la mujer que estuviera a su lado tenía que estar a la altura en todo momento y que si su familia necesita que le deje atrás no tendrá ningún problema en hacerlo.

Leonardo se encara con su padre diciéndole que si tiene miedo de regresar de Burgos y descubrir que se ha casado con Bárbara en su ausencia. Mientras, Irene trata de convencer a Leonardo que quizás en su ausencia consiguen que Bárbara se olvide y piense como será su vida sin él.

Isabel le pide a Pedrito que le prometa que nunca dejará solas a sus hermanas y que las protegerá siempre. También habla con Adriana para pedirle que por favor sus hermanos nunca dejen de ser su prioridad ni ahora ni en el futuro. Además, Isabel le asegura a Amadeo que necesita escapar y quitarse la soga del cuello que tiene que no le deja respirar despidiéndose de todos.

Dámaso le dice a Victoria que no le ofrezca dinero para marcharse de Valle Salvaje porque sería muy humillante. Paralelamente, Mercedes le advierte a su cuñada que podría perder mucho si Dámaso se lo propusiera y que José Luis podría rechazarla y amenaza con contar quién es en realidad.

Finalmente, Adriana decide visitar a Luisa en prisión y allí descubre el horror al que ha sido sometida su amiga para tratar de que confesara el robo de la talla de Victoria.