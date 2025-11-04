Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 5 de noviembre: Victoria quiere deshacerse de Dámaso

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso se encaraba con Matilde y le dejaba claro que Gaspar no era el diablo que ha presentado ante Atanasio y ella no dudaba en cuestionarle por ser tan descarado sin saber nada. Y Victoria le aseguraba a su marido que Matilde está trastornada.

Eva le mostraba su malestar a Amadeo por haber metido la pata y revelado que en realidad son pareja y no hermanos y que como Isabel se lo confesara a Victoria ya pueden ir buscándose otro trabajo. Tras ello, Isabel les dejaba claro que tendrán que pagar sus consecuencias.

Leonardo advertía a Irene que si acuden al acto que quieren sus padres que vayan volverán a estar en sus manos y cometerán un grave error y que la única salida es negarse. Mientras Bárbara le dejaba claro al joven que no le ayuda nada que cada vez que necesita ayuda recurra a ella.

Victoria no dudaba en enfrentarse de nuevo a Matilde por haber señalado de esa manera a su hijo Gaspar y le amenazaba con que como le vuelva a faltar el respeto será mujer muerta. Y ella le contestaba que no le da ningún miedo y que defenderá su verdad ante quién sea.

La Santa Hermandad trataba de saber si los días anteriores o posteriores al robo de la talla fueron testigos de algo extraño y Victoria no dudaba en señalar que Luisa entró al Palacio pese a que tenía la entrada prohibida. Y Alejo pedía hablar con la Santa Hermandad.

Dámaso no dudaba en recordarle a José Luis que se ha casado con una mujer que ya estaba casada y que si se descubre la verdad quedarán muy mal parados ambos. Por otro lado, José Luis se alejaba del Valle para zanjar un asunto de una vez y para siempre.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 5 de noviembre a partir de las 17:30 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 289 de 'Valle Salvaje' del miércoles 5 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo le pide a Isabel una oportunidad para poder explicarse pero la gobernanta le rechaza porque cree que tanto él como Eva se han reído de él. Paralelamente, Eva está muy preocupada por su futuro laboral si tienen que dejar el Valle.

Tras reunirse en secreto con don Tomás, José Luis le asegura a Victoria que ya no la cree y que no deja de darle motivos para desconfiar de ella tras el regreso de su marido Dámaso.

Dámaso no duda en hablar del marido de Victoria delante de don Hernando tras asegurar que en el pasado tuvo negocios con él al igual que con José Luis y con Bernardo.

Por su lado, José Luis le deja claro a don Hernando que cuenta con su apoyo para que haga lo que necesite hacer y case a Leonardo e Irene de camino a Burgos. Mientras, Leonardo hace ver a Irene que no pueden viajar junto a sus padres porque corren el riesgo de caer en sus redes.

Victoria le pide a José Luis que le ayude a deshacerse de Dámaso pero el duque le recuerda que ya le dijo que no iba a ayudarla con eso y que tiene que ser ella la que solucione el problema.

La Santa Hermandad regresa a Valle Salvaje para anunciar que Luisa ha confesado ser la persona que robó la talla de Victoria dejando a Alejo y a Rafael completamente en shock.