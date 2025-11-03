Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 4 de noviembre: la misteriosa marcha de José Luis

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana no dudaba en señalar a Tomás como el ladrón de la talla de Victoria tratando de exculpar a Luisa ante José Luis. No obstante, a la Santa Hermandad le extrañaba que el hombre huyera y dejara la talla entre las pertenencias de la que era su amiga.

Dámaso le dejaba ver a Victoria lo extraño que es que el duque se haya enamorado de ella siendo alguien de origen humilde y que es muy extraño que la haya elegido a ella para ocupar el hueco que dejó doña Pilara.

Don Hernando le avisaba a Leonardo que tiene que acudir junto a Irene a una fiesta. Pero Leonardo rechazaba ir a un viaje con sus padres, que pretenden presentar a Irene en sociedad como su prometida.

Adriana sigue preocupada porque encontraran a su hermana Bárbara en un lugar en el que la gente va a quitarse la vida. Y Rafael le pedía que pase página pero hasta Pedrito le muestra al Gálvez de Aguirre el temor porque su hermana volviera a intentar tirarse por un barranco.

Dámaso no dudaba en decirle a Matilde que debería ser más hospitalaria con los invitados de la Casa Pequeña y Atanasio trataba de saber qué tal con él. Ella creía que se trata de don Eduardo, un amigo de don Bernardo, y le dejaba claro a su amado que no se siente nada cómoda con él y que no se fía porque no deja de preguntarle por Gaspar.

Isabel sospechaba que Eva y Amadeo en realidad son hermanos y no matrimonio como les ha hecho creer hasta ahora tras un lapsus que tuvo el hombre por lo que su secreto corre peligro. Por su parte, el duque se presentaba ante un destrozado Alejo, que le decía lo impensable al pedirle perdón a su padre.

Finalmente, Victoria le decía a José Luis que conseguirán que Dámaso abandone el Valle, pero él le dejaba claro que eso es una labor suya y que él no tiene nada que hacer porque es alguien de su pasado.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 4 de noviembre a partir de las 17:30 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 288 de 'Valle Salvaje' del martes 4 de noviembre

Victoria en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso se encara con Matilde y le deja claro que Gaspar no era el diablo que ha presentado ante Atanasio y ella no duda en cuestionarle por ser tan descarado sin saber nada. Y Victoria le asegura a su marido que Matilde está trastornada.

Eva le muestra su malestar a Amadeo por haber metido la pata y revelado que en realidad son pareja y no hermanos y que como Isabel se lo confiese a Victoria ya pueden ir buscándose otro trabajo. Tras ello, Isabel les deja claro que tendrán que pagar sus consecuencias.

Leonardo advierte a Irene que si acuden al acto que quieren sus padres que vayan volverán a estar en sus manos y cometerán un grave error y que la única salida es negarse. Mientras Bárbara le deja claro al joven que no le ayuda nada que cada vez que necesita ayuda recurra a ella.

Victoria no duda en enfrentarse de nuevo a Matilde por haber señalado de esa manera a su hijo Gaspar y le amenaza con que como le vuelva a faltar el respeto será mujer muerta. Y ella le contesta que no le da ningún miedo y que defenderá su verdad ante quién sea.

La Santa Hermandad trata de saber si los días anteriores o posteriores al robo de la talla fueron testigos de algo extraño y Victoria no duda en señalar que Luisa entró al Palacio pese a que tenía la entrada prohibida. Y Alejo pide hablar con la Santa Hermandad.

Dámaso no duda en recordarle a José Luis que se ha casado con una mujer que ya estaba casada y que si se descubre la verdad quedarán muy mal parados ambos. Por otro lado, José Luis se aleja del Valle para zanjar un asunto de una vez y para siempre.