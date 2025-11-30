'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 1 al 5 de diciembre: la caída de Victoria y la encrucijada de Irene

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también opta a otro premio en los prestigiosos Rose D'Or que se celebran la próxima semana.

Hay que decir que la próxima semana tan solo se emitirán cuatro episodios pues 'Valle Salvaje' faltará a su cita diaria con la audiencia el viernes 5 de diciembre con motivo de la retransmisión del sorteo del Mundial de México, Canadá y EEUU que emitirá La 1 en 2026.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no dudaba en dar la cara por Mercedes ante Victoria pidiéndole que tenga respeto por la duquesa de Miramar.

Irene decidía confesarse con Bárbara y contarle que ha besado a Leonardo y le expresaba todos sus sentimientos por él. Mientras Atanasio le decía a Matilde que sospecha que Victoria había descubierto su relación.

Adriana no sabía como contarle a Pepa que la situación de Luisa podría ponerse aún más complicada. Mientras la doncella le pedía a Francisco que por favor dejen de intentar animarla.

Tras ello, Adriana decidía volver a visitar a Luisa en prisión pese a que su amiga le pidiera que se marchara. Pero la Salcedo le advertía de que ha acudido con una persona que no podrá rechazar ver.

Victoria ponía en alerta a José Luis de una noticia que es muy grave tanto para la familia como para el ducado y proponía atajar el problema de una vez por todas y que si tiene que llegar a la sangre lo hará.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 1 al 5 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 307 de 'Valle Salvaje' del lunes 1 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara no duda en decirle a Irene que quizás se precipitó al besar a Leonardo y confesarle sus sentimientos por él provocando que ahora el joven esté distante con ella. La Salcedo le recuerda a su amiga que ella la convenció para que hablara con él pero no para que le besara.

Tras ello, Irene va más allá al decirle a Leonardo que ella desea tanto su boda como sus padres y que no puede dar marcha atrás con lo que siente por él. Y él le deja claro que lo siente porque jamás va a sentir nada por ella y que sabe cómo va a evitar su compromiso matrimonial.

Dámaso informa a Mercedes de que hay problemas con los jornaleros a pesar de que solo llevan unos días trabajando y es que dicen que están cansados de idas y venidas y el teme que le abandonen. Mientras, Victoria deja claro que aunque Dámaso y Mercedes se crean muy listos no van a poder con ella.

Irene advierte a Francisco para que intente hacer ver a Pepa que tiene que tener mucho cuidado cuando acuda a la Casa Grande porque la duquesa está muy revuelta y no le gustaría verla por allí. Por su parte, Alejo no duda en encararse con Victoria tachando de pantomima su preocupación por Luisa.

Adriana sigue muy preocupada por el estado de Luisa en la cárcel y no duda en hablar con Rafael asegurando que su amiga parece una muerta en vida y que no pueden contarle nada ni a Pepa ni a Alejo. Aunque el joven Gálvez de Aguirre trata de saber qué ocurre con su amada. Y finalmente, Alejo acude a ver a Luisa a prisión y ella cae desvanecida.

Pese a que Atanasio le pide a Matilde que sean discretos y que deben dejar pasar su guerra con Victoria porque sería muy torpe, la doncella no duda en acercarse a la capilla para encararse con la que fue su suegra.

Avance del capítulo 308 de 'Valle Salvaje' del martes 2 de diciembre

Tras volver a sentirse humillada por Leonardo, Irene busca el consuelo de Bárbara, pero ¿podrá la Salcedo estar para su amiga cuando ella misma tiene el corazón roto?

En cuanto a Alejo, su última e impactante visita a Luisa le empuja a tomar una decisión respecto al trato que le ofreció su padre.

Avance del capítulo 309 de 'Valle Salvaje' del miércoles 3 de diciembre

Atanasio y Matilde están muy cerca de cumplir su sueño, lo que aumenta el miedo de Matilde ante las posibles consecuencias frente a Victoria.

Esta, removida por las acusaciones de Dámaso, le exige al duque que se sincere sobre lo que piensa hacer si Dámaso hace público el escándalo.

Avance del capítulo 310 de 'Valle Salvaje' del jueves 4 de diciembre

Irene le pide a Leonardo que, al casarse, se marchen lejos del Valle. En cuanto al duque, finalmente da respuesta a Victoria sobre qué elegiría: si el ascenso social de su familia o ella.

Y en la cárcel, Luisa le cuenta a Adriana que el juez fue a verla. ¿Qué le habrá dicho?