Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 28 de noviembre: la amenaza de Victoria y la confesión de Irene

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también opta a otro premio en los prestigiosos Rose D'Or que se celebran la próxima semana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dejaba claro a José Luis que solo acabarán con Dámaso si ambos se mantienen unidos y él le respondía que se está conteniendo mucho para no explotar.

Rafael trataba de pedirle ayuda a José Luis para conseguir sacar a Luisa de prisión y el duque le dejaba claro a su hijo que esa mujer está condenada. Mientras el pequeño Pedrito no dudaba en preguntar a Atanasio por la situación de la doncella.

Victoria llevaba a Matilde a la tumba de Gaspar con un claro objetivo que la mujer no espera. Leonardo le recordaba a Irene que ninguno de los dos está dispuesto a casarse y que él ya le dejó claro a su padre que no piensa pasar por el altar. Por su parte, Irene le confesaba a Leonardo que no ha tenido valor hasta ahora para hablarle de sus verdaderos sentimientos hacia él.

Tras la petición de Rafael, José Luis anunciaba a Alejo que va a ayudar a sacar a Luisa de la prisión a riesgo de poner en entre dicho su buen nombre y el de su casa y que eso tiene un alto precio: que Luisa nunca vuelva al Valle y que él se quede con su familia.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 27 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 305 de 'Valle Salvaje' del jueves 27 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no duda en dar la cara por Mercedes ante Victoria pidiéndole que tenga respeto por la duquesa de Miramar.

Irene decide confesarse con Bárbara y contarle que ha besado a Leonardo y le ha expresado todos sus sentimientos por él. Mientras Atanasio le dice a Matilde que sospecha que Victoria ha descubierto su relación.

Adriana no sabe como contarle a Pepa que la situación de Luisa podría ponerse aún más complicada. Mientras la doncella le pide a Francisco que por favor dejen de intentar animarla.

Tras ello, Adriana decide volver a visitar a Luisa en prisión pese a que su amiga le pide que se marche. Pero la Salcedo le advierte de que ha acudido con una persona que no podrá rechazar ver.

Victoria pone en alerta a José Luis de una noticia que es muy grave tanto para la familia como para el ducado y propone atajar el problema de una vez por todas y que si tiene que llegar a la sangre lo hará.