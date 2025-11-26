Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 27 de noviembre: el vuelco con el futuro de Luisa y la crueldad de Victoria

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también opta a otro premio en los prestigiosos Rose D'Or que se celebran la próxima semana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis insistía a Alejo que Luisa no estaba enamorado de él y que solo se estaba aprovechando de su estatus y de la familia y por eso no quiere recibirle en prisión.

Matilde informaba a Atanasio de que Victoria le ha solicitado que acuda a rezar con ella a la tumba de Gaspar y que no sabe que es lo que pretende. Tras ello, la doncella no dudaba en contarle a Bárbara la forma tan extraña con la que está actuando Victoria con ellos.

Dámaso le decía a Victoria que cree que no es de Mercedes de quién debe protegerse y que su marido ya avisó a José Luis para que cuide de las tierras de Valle Salvaje. Y ella asegura que le está mintiendo porque no ha tenido noticias de Bernardo desde que marchó.

Tras ello, Dámaso no dudaba en expresarle a Mercedes que tiene la sensación de que le está traicionando. Y Victoria aseguraba a José Luis que están cada vez más cerca de que su marido acepte la propuesta por sus tierras y abandone Valle Salvaje para siempre y que no va a permitir que nadie ponga en peligro todo lo que han logrado.

Leonardo le pedía a Bárbara que por favor le deje estar a su lado y que si tiene alguna manera de eludir su boda con Irene no lo hará. Mientras Irene le pedía a Leonardo comer juntos para poder hablar de su amiga y de su futuro juntos.

Adriana volvía a visitar a Luisa en prisión pese a que ella le pidió que no quería ver a nadie. Es entonces cuando la Salcedo y el capitán Escobedo se encontraban a Luisa inconsciente. ¿Pero sigue viva?

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 27 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 305 de 'Valle Salvaje' del jueves 27 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le deja claro a José Luis que solo acabarán con Dámaso si ambos se mantienen unidos y él le responde que se está conteniendo mucho para no explotar.

Rafael trata de pedirle ayuda a José Luis para conseguir sacar a Luisa de prisión y el duque le deja claro a su hijo que esa mujer está condenada. Mientras el pequeño Pedrito no duda en preguntar a Atanasio por la situación de la doncella.

Victoria lleva a Matilde a la tumba de Gaspar con un claro objetivo que la mujer no espera. ¿Cuál será?

Leonardo le recuerda a Irene que ninguno de los dos está dispuesto a casarse y que él ya le dejó claro a su padre que no piensa pasar por el altar. Por su parte, Irene le confiesa a Leonardo que no ha tenido valor hasta ahora para hablarle de sus verdaderos sentimientos hacia él.

Tras la petición de Rafael, José Luis anuncia a Alejo que va a ayudar a sacar a Luisa de la prisión a riesgo de poner en entre dicho su buen nombre y el de su casa y que eso tiene un alto precio.