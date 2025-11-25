Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 26 de noviembre: Luisa, entre la vida y la muerte

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también opta a otro premio en los prestigiosos Rose D'Or que se celebran la próxima semana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le pedía a Dámaso que si de verdad le amó alguna vez y quedaba algo de cariño en su corazón que no complique más las cosas y haga lo mejor para todos.

Tras oír por boca de Atanasio que Luisa podría ser condenada a pena de muerte, Adriana sufría un pequeño mareo alertando tanto al propio Atanasio como a Rafael. Por otro lado, Rafael le pedía urgencia a Atanasio con unos papeles.

Leonardo instaba a Bárbara que por favor no se olvide de él porque tienen una esperanza de poder retomar su relación pero sus palabras no servían de nada. Mientras, José Luis le dejaba claro a su hija Irene que antes o después Bárbara encontraba al amor de su vida porque es una mujer muy hermosa y simpático, pero ella insistía en defender que su amiga está enamorada de Leonardo.

Por su parte, Matilde hablaba con Mercedes sobre el último desencuentro que ha tenido con Victoria. Tras ver a su hijo Alejo con Dámaso, José Luis trataba de saber si estaba malmetiendo contra él y el marido de Victoria le recordaba todo lo que se está jugando.

Adriana visitaba a Luisa y el capitán la alarma: Luisa ha dejado de comer y está cada vez más débil y no dudaba en decirle que no sería la primera presa que se muere de hambre. Y en la Casa Grande, Rafael azuzaba a Alejo y le alertaba sobre el riesgo de que Luisa sea ejecutada.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 26 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 304 de 'Valle Salvaje' del miércoles 26 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis insiste a Alejo que Luisa no estaba enamorado de él y que solo se estaba aprovechando de su estatus y de la familia y por eso no quiere recibirle en prisión.

Matilde informa a Atanasio de que Victoria le ha solicitado que acuda a rezar con ella a la tumba de Gaspar y que no sabe que es lo que pretende. Tras ello, la doncella no duda en contarle a Bárbara la forma tan extraña con la que está actuando Victoria con ellos.

Dámaso le dice a Victoria que cree que no es de Mercedes de quién debe protegerse y que su marido ya avisó a José Luis para que cuide de las tierras de Valle Salvaje. Y ella asegura que le está mintiendo porque no ha tenido noticias de Bernardo desde que marchó.

Tras ello, Dámaso no duda en expresarle a Mercedes que tiene la sensación de que le está traicionando. Y Victoria asegura a José Luis que están cada vez más cerca de que su marido acepte la propuesta por sus tierras y abandone Valle Salvaje para siempre y que no va a permitir que nadie ponga en peligro todo lo que han logrado.

Leonardo le pide a Bárbara que por favor le deje estar a su lado y que si tiene alguna manera de eludir su boda con Irene no lo hará. Mientras Irene le pide a Leonardo comer juntos para poder hablar de su amiga y de su futuro juntos.

Adriana vuelve a visitar a Luisa en prisión pese a que ella le pidió que no quería ver a nadie. Es entonces cuando la Salcedo y el capitán Escobedo se encuentran a Luisa inconsciente. ¿Pero sigue viva?