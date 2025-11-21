TVE renueva los derechos de la Champions League y anuncia la emisión de sus finales hasta 2031

RTVE está de enhorabuena pues ha conseguido renovar los derechos para emitir las finales de la Champions League hasta el año 2031 después de la adjudicación por parte de UC3, la empresa conjunta entre la UEFA y la EFC (European Football Clubs) para el ciclo 2027-31.

Cabe recordar que RTVE ya disponía de los derechos de emisión en abierto para la edición actual, que tendrá su final en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026. Pero con este acuerdo se asegura poder seguir ofreciendo las finales de la máxima competición futbolística a nivel europeo.

Este torneo, que reúne a los mejores equipos de cada campeonato nacional, garantiza excelentes resultados de audiencia incluso cuando las finales no las disputan equipos españoles como sucedió el año pasado cuando el Paris Saint Germain derrotó al Inter de Milán ante 2.641.000 espectadores con un 26,3 % de cuota de pantalla.

La última final con representación española, celebrada el 1 de junio de 2024 en el estadio de Wembley y que terminó con la victoria del Real Madrid sobre el Borussia de Dortmund alcanzó una audiencia media de 6.176.000 espectadores, un 48,8% de cuota de pantalla y 10.399.000 espectadores siguiendo el partido en algún momento de la noche.

De esta manera, RTVE sigue reforzándose como la casa del deporte pues también cuenta con los derechos de la final de la Women's Champions League del 23 de mayo en Oslo o la Finalíssima entre España y Argentina a finales de marzo, y ofrecerá a lo largo de este próximo 2026 grandes citas deportivas internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina o el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, así como distintos campeonatos mundiales y europeos de deportes como atletismo, balonmano, natación o baloncesto.

Movistar Plus+ también se asegura los derechos de la Champions hasta 2031

Paralelamente, Movistar Plus+ seguirá siendo la plataforma encargada de emitir todos los partidos de Champions League hasta 2031. La plataforma seguirá emitiendo en exclusiva la UEFA Champions League y el resto de competiciones europeas en las temporadas 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 y 2030/2031, gracias al acuerdo alcanzado por Telefónica. De este modo, la plataforma refuerza su liderazgo en contenido premium y deporte televisado en España.

La Champions League y el resto de grandes torneos que conforman el universo UEFA continuarán destacando como uno de los pilares de la oferta deportiva de Movistar Plus+, que actualmente contiene la selección más amplia de fútbol de la historia en nuestro país. La plataforma seguirá ofreciendo una experiencia inigualable para todos los aficionados, donde la calidad de las retransmisiones, la última tecnología y la producción propia convergen en La Casa del Fútbol, un sello reconocible construido durante décadas.

Con más de 189 partidos por temporada solo en la UEFA Champions League, la plataforma se consolida como referencia en contenido premium, garantizando una oferta de valor inigualable para todos sus clientes. La renovación garantiza estabilidad, calidad y capacidad de elección para cada usuario, reforzando a Movistar Plus+ como referente absoluto del deporte y del entretenimiento en España. Así, Telefónica revalida sus actuales derechos con un nuevo ciclo más amplio, de cuatro temporadas (de 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 y 2030/2031), que abarca además de la Champios League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la UEFA Youth League y la Supercopa de Europa.