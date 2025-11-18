TVE prescinde del histórico Roberto Herrera, que no repetirá en sus Campanadas tras 21 años

Tras muchos rumores y después de haber lanzado una encuesta abierta para pulsar la opinión de la audiencia, RTVE ha anunciado este martes que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados de dar las Campanadas 2025-2026. Pero la cadena también ha desvelado quiénes despedirán el año una hora después en Canarias y hay sorpresas.

Y es que Roberto Herrera, el que era el rostro que más veces había dado las campanadas, por encima incluso de Ramón García y Anne Igartiburu, no repetirá este año después de dos décadas al frente de dicha retransmisión.

Así, tal y como ha anunciado TVE, los encargados de presentar las Campanadas de Fin de Año 2025-2026 desde Arucas (Gran Canaria) serán los artistas canarios Nia Correia y St. Pedro. De esta forma, la canaria se encargará de recibir el año en TVE por cuarta vez consecutiva confirmando así la gran apuesta de la cadena que la vio nacer en 'OT 2020' tras su paso por 'Hasta el fin del mundo'.

Mientras que St. Pedro debutará como presentador y seguirá ligado a RTVE tras haber sido el subcampeón del Benidorm Fest 2024 y de ser una de las voces junto a Lorena Gómez de la sintonía de 'Valle Salvaje'.

Nia y St. Pedro, presentadores de las Campanadas 2025-2026 de TVE en Canarias

Con esta decisión, RTVE decide iniciar una nueva era dejando fuera de las Campanadas a Roberto Herrera, que era toda una institución en Canarias, como ya sucediera en su momento con Anne Igartiburu. Cabe señalar que el presentador había conducido las campanadas de Canarias en 21 ocasiones desde 2001 hasta el año pasado acompañado de rostros tan reconocidos como Eloísa González, José Toledo, Paloma Lago, Ruth Lorenzo, Ana Guerra, Nieves Álvarez y Nia.

Tan solo había faltado a la cita en tres ocasiones, en 2004 y 2006 así como en 2018 cuando tuvo que ser sustituido por un resfriado por Miguel Ángel Guerra. Ahora su legado será difícil de superar siendo el rostro que más veces ha dado las campanadas en nuestro país.