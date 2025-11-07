TVE levanta de la programación los documentales sobre el franquismo y esta es la explicación

Este pasado miércoles TVE estrenó con positiva acogida '50 años del gran cambio', una serie de documentales sobre el franquismo con los que la cadena pública conmemora los 50 años de la muerte de Francisco Franco, el fin de la dictadura y el comienzo de la transición.

En concreto, La 1 estrenó 'La Foto', que aborda los misterios y mentiras que envuelven a la polémica imagen de Franco en su lecho de muerte; y 'La democracia no se hará sin nosotrxs', en el que el periodista Carlos del Amor se convierte en "un cazador de recuerdos" para fabricar un álbum de fotografías e imágenes que atestiguan la lucha ciudadana por la obtención de las libertades.

El primero de los documentales de los '50 años del gran cambio', 'La foto' registró un buen 12,4% y 1.092.000 espectadores siendo segunda opción de la noche. Después, el otro documental dirigido por Carlos del Amor anotó un 10,2% de cuota y 573.000 televidentes en late night.

El especial '50 años del gran cambio' lo completan 'Voladura 76', que se adentra en la compleja red de conspiraciones y tensiones que marcaron el año clave de 1976 tras la muerte de Franco; y 'Miradas Desobedientes', que se enfoca en las rupturas culturales y las voces disidentes que desafiaron el orden establecido.

TVE deja en el aire la emisión de la serie documental del franquismo tras quedarse sin espacio en La 1

Aunque lo esperable era que ambos se emitieran el próximo miércoles después del buen funcionamiento de los anteriores, TVE ha decidido dejarles por ahora sin emisión pues el miércoles 12 de noviembre estrenará 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con famosos al más puro estilo de 'Pekín Express'.

El Televisero ha consultado a RTVE acerca de sus planes de emisión con los dos documentales restantes de '50 años del gran cambio', pero por ahora la cadena pública no confirma cuándo se emitirán. No obstante, lo más previsible es que la semana que viene no vean la luz pues La 1 ha cedido su hueco al reality de Paula Vázquez en la noche del miércoles y el resto de la semana están ocupados todos sus prime time, con la semifinal de 'MasterChef Celebrity' el lunes, 'Late Xou con Marc Giró' el martes, 'Futuro imperfecto' el jueves y el cine de viernes a domingo.