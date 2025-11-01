TVE estrena este fin de semana una de las mejores películas de Disney ganadora de dos Premios Oscar

Este fin de semana se celebra Halloween y el día de Todos los Santos. Si hay un lugar más allá de EEUU donde este día se celebra por todo lo alto es en México donde el día de Muertos es una de las festividades más especiales. Y para celebrarlo, La 1 ha preparado una jornada muy especial con el estreno de 'Coco', la película de Disney que emocionó a miles de espectadores en 2017.

Será a partir de las 15:50 horas cuando La 1 estrene justo después del 'Telediario fin de semana' esta película de Pixar que consiguió el Oscar a mejor película de animación y mejor canción original en 2017. Dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, la cinta recaudó más de 800 millones de dólares.

Si hay algo que destacó de 'Coco' además de su historia fue su banda sonora con "Recuérdame", el tema que interpreta Carlos Rivera, como principal baluarte. Un tema que ha superado los 260 millones de reproducciones.

¿De qué va 'Coco'?

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su ídolo es Ernesto de la Cruz, el músico y cantante más famoso de México. La pasión de Miguel le llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos", donde conocerá su verdadero legado familiar.