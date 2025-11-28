Telecinco prescinde de una de sus grandes bazas para Navidad con este giro en su programación

Queda apenas un mes para que despidamos el 2025 y por ello, las cadenas de televisión se encuentran cerrando toda la programación navideña. Una de ellas es Telecinco, que este año ha decidido dar un giro al eliminar las célebres galas musicales de Nochebuena y Nochevieja y prepara un especial de humor.

Así, según ha avanzado El Confidencia Digital, Telecinco prepara 'Ríete del 25', un programa especial de humor que posiblemente vea la luz en la noche del 31 de diciembre acompañando a las Campanadas de Fin de Año que conducirán Sandra Barneda y Xuso Jones.

Por el momento se desconocen más detalles sobre este programa especial, por lo que aún se desconoce quién lo presentará, qué productora está detrás y en qué consistirá realmente el espacio. No obstante, no sería de extrañar que uno de los rostros que pudiera estar detrás sea Carlos Latre después de su fichaje para conducir el efímero 'Babylon Show' en agosto y septiembre de 2024.

Según fuentes al citado medio, Mediaset está buscando reforzar los contenidos de comedia durante las fechas navideñas dejando a un lado su apuesta por conciertos y galas musicales como las de 'Noche en Paz', que condujeron durante años Paz Padilla y Joaquín Prat o 'Nochebuena Contigo' y 'Nochevieja Contigo', las galas que presentaron Verónica Dulanto y Christian Gálvez en los últimos años.

Tampoco hay detalles de cuál es la intención de Telecinco para su programación de Nochebuena. Lo único que por ahora ha confirmado la cadena de Mediaset es que Sandra Barneda y Xuso Jones se encargarán de conducir las Campanadas de Fin de Año. Una retransmisión que este año se llevará a cabo desde Formigal.