'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 24 de noviembre: La misteriosa marcha de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín no dudaba en hablar mal de Cloe y las decisiones de los franceses en la colonia a sus espaldas ganándose su enemistad. Tras ello, la francesa le amenazaba con que Brossard puede prescindir de él en cualquier momento si sigue con esa actitud.

Manuela optaba por pedir consejo a Digna sobre que hacer con Damián ante su fuerte preocupación por el estado del patriarca. Digna aceptaba ayudar a Damián, pero al verlo se queda sorprendida por su estado. Asimismo, Digna también decidía ayudar a su hijo Joaquín y este terminaba contratándola para su empresa de embalaje.

Begoña y Gabriel decidían casarse en secreto sin que apenas nadie se entere. Pero don Agustín desaprueba las prisas de la pareja para pasar por el altar. Mientras, Andrés al descubrirlo trataba de impedir la ceremonia con urgencia haciendo todo lo posible para tumbarlo.

Cloe y Marta se reunían para perfilar los nuevos uniformes de las dependientas tras sus desencuentros. Al final ambas conseguían acercar posturas y encuentran un punto medio entre la sofisticación francesa y la identidad tradicional de Perfumerías De La Reina.

Claudia respaldaba a Maripaz cuando surgen las primeras dudas sobre su adaptación, sin saber que algo completamente inquietante podría estar ocurriendo en la vida personal de la encargada a sus espaldas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 443 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 24 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 443 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés conduce con rapidez para llegar hasta la iglesia en la que Gabriel y Begoña se están dando el sí quiero. Sin embargo, cuando llega ya no puede hacer nada pues la ceremonia ya ha concluido. Tras ello, regresa abatido a casa y le comunica la noticia al resto de los de La Reina que tampoco se no toman bien al sentirse apartados. Tampoco Digna entiende el movimiento al enterarse.

En la fábrica, Cloe y Marta continúan con el rediseño de los uniformes de las dependientas y poco a poco empieza a ver una gran complicidad entre ambas llegando incluso al coqueteo. Mientras, Cristina se desahoga con Claudia y le cuenta que Luis está pensando en dejar la empresa siguiendo los pasos de Joaquín. Pero lo peor llega cuando la joven descubre que una de las fragancias de Brossard contiene la misma fórmula que ellos habían creado para Cobeaga.

Por si fuera poco, Beltrán vuelve a buscar a Cristina para anunciarle que ha decidido paralizar su próxima boda provocando que su ex considere que ha actuado como un canalla con su pareja y él le confiesa que está confundido. Por su parte, Mari Paz comparte con Claudia que está teniendo algunos problemas para integrarse en la casa cuna.

Andrés recibe una llamada de Ángel Ruiz para contarle que tiene una información crucial sobre el pasado de Gabriel. Es entonces cuando decide marcharse de viaje sin contarle nada a nadie pese a los intentos de María de tratar de pedirle que no se marchara.

Finalmente, María, completamente hundida se abre en canal con Manuela y le da las gracias por darle la mano y le confiesa que está casada con un hombre que le repudia y comparte el odio que tiene porque Begoña está consiguiendo todo lo que ella deseaba.