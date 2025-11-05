Sarah Santaolalla dice 'basta' a los que la acusan de enchufe en TVE: "No me he llevado pasta de nadie"

Sarah Santaolalla continúa manteniéndose firme ante las constantes críticas que recibe por su puesto de colaboradora en numerosos espacios de televisión. La periodista era un rostro frecuente de la tertulia política de 'En boca de todos' en Cuatro, pero no fue hasta que aumentó sus apariciones en 'Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas' cuando comenzó a recibir todo tipo de críticas por actuar "al servicio del PSOE".

Una narrativa que ha querido cortar una vez más durante su entrevista en 'Hora Venitipico' en la Cadena SER, donde ha vuelto a mostrarse tajante contra los detractores de la televisión pública. "Yo, sinceramente, he aprendido a golpes. A golpes de esta gente que intenta ir a un lado más personal, a pensar que todos somos iguales, que nos paga un partido político", ha comenzado explicando la tertuliana.

"Nunca me he llevado pasta de ningún partido político, ni de un Gobierno, ni de nadie", ha sentenciado Sarah Santaolalla, que se ha visto en el centro de la polémica durante los últimos meses después de que Jaime de los Santos pidiese su despido de TVE. Así, la periodista no ha dudado en poner en valor la calidad de La 1 y la independencia de su trabajo en el ente.

Sarah Santaolalla estalla contra los detractores de TVE: "Está haciendo un trabajo plural, de rigor"

"La televisión pública no está haciendo un trabajo para Pedro Sánchez o para el Gobierno. Está haciendo un trabajo plural, un trabajo de rigor, con cierta línea editorial que pueden tener todos, que todo el mundo tiene derecho a tener", ha insistido la comunicadora, que ha querido celebrar también los buenos datos de audiencia de algunos de los programas en los que colabora de La 1 como 'Mañaneros 360' o 'Directo al grano'.

"Creo que la gente también está muy cansada, muy agotada de la oferta televisiva. Y esto es como las urnas. Tú, con el mando de televisión, eliges", ha sentenciado Sarah Santaolalla en referencia a por qué los espectadores se están inclinando por el análisis de actualidad que TVE hace en sus espacios en lugar de 'El programa de AR' o 'Espejo Público', los principales competidores de la mañana de La 1.

Pues igual hay que hacer caso a @SarahPerezSanta y hacerse tertuliano.



El camino fácil está claro, desde luego.https://t.co/KgcAu7rtvx pic.twitter.com/CIkmczGOU7 — Hora Veintipico (@HVeintipico) November 2, 2025

A su vez, se ha mostrado más que crítica con el sistema judicial español, denunciando la desprotección que las mujeres sufren en materia de acoso en redes sociales, como el que ella misma ha experimentado estos meses. "Tenemos unas leyes que a veces no consuelan a las víctimas, porque me ha pasado. Te replanteas si te compensa denunciar", ha asegurado la periodista.

"No quiero mandar un mensaje negacionista a las mujeres, porque yo creo que hay que denunciar, pero que cuando nos exigen que denunciemos es que detrás hay esto, un calvario judicial", ha terminado sugiriendo Sarah Santaolalla, que ya explotó contra la oleada de acoso que recibió en el momento más agitado de su enfrentamiento con el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular.