Risto Mejide es incapaz de sumarse a la opinión generalizada al nuevo disco de Rosalía y expone los motivos

Ha sido, sin duda alguna, la noticia musical de la semana: Rosalía ha sacado nuevo trabajo discográfico. Un nuevo álbum con opiniones para todos los gustos. Uno de los que nos ha dudado en manifestar públicamente lo que piensa del último disco de la catalana ha sido Risto Mejide quien, como todo el mundo sabe, saltó a la fama como estricto miembro del jurado de 'Operación Triunfo'.

El publicista se muestra "incapaz de calificar lo nuevo de Rosalía". Aunque tira de Albert Einstein para hacer una comparación con 'Lux', el cuarto trabajo discográfico de nuestra artista más internacional. A través de sus stories de Instagram, Risto Mejide empieza reconociendo lo siguiente: "Soy incapaz de calificar 'Lux’. Ya hay suficientes analistas sesudos con ello".

Risto Mejide sentencia lo nuevo de Rosalía

Sin embargo, deja claro que: "No es un álbum. Ni es clásica. Ni ópera. Lo más justo sería decir que con 'Lux' Rosalía ha creado un agujero de gusano entre el siglo XVII y el XXI. Y de ahí el vértigo que provoca el mero hecho de asomarse", sentencia el presentador de ‘Todo es mentira'.

Además, explica lo que es 'un agujero de gusano': "Un agujero de gusano es, en esencia, un atajo cósmico. Una especie de pasadizo secreto que la Relatividad General de Einstein permite en sus ecuaciones, como si el propio espacio tiempo se entretuviera dibujando trampillas entre dos puntos que normalmente estarían a años luz de distancia".

"Imagina el universo como una gigantesca hoja de papel. Si quisieras ir de un punto a otro, recorrerías la hoja entera. Pero si la doblas y perforas ambos puntos, aparece un túnel que los conecta directamente. Ese túnel sería el agujero de gusano. No es magia: es geometría extrema", añade Risto Mejide.

Y concluye su mensaje explicando que "lo fascinante es que: 1. Conectarían dos regiones distintas del universo o incluso dos épocas distintas. 2. Son posibles matemáticamente, pero no sabemos si existen de verdad. 3. La mayoría serían inestables. Se cerrarían antes de dejar pasar ni un fotón".