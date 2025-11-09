Pedro Ruiz manifiesta lo que muchos perciben del nuevo disco de Rosalía y define su trabajo con tres frases

Rosalía tiene nuevo trabajo discográfico. Este viernes, 7 de noviembre, salía a la luz 'Lux', un álbum que combina flamenco, ópera, canto gregoriano y electrónica. Sin embargo, el disco está teniendo opiniones muy contrapuestas. El último en dar su opinión al respecto ha sido Pedro Ruiz.

Para la portada de su nuevo disco, la artista catalana aparece vestida de monja, con vestido y toca blanca. De esta forma refleja su vínculo con la espiritualidad que quiere trasmitir con sus canciones. El hecho de utilizar una iconografía religiosa ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Lo que está claro es que 'Lux' marca una nueva etapa para Rosalía, dejando atrás la época de 'Motomami'.

Más información Nadie ha ido tan lejos como Jordi Évole al hablar del nuevo disco de Rosalía y remata con estas dos palabras

Pedro Ruiz da su opinión sobre lo nuevo de Rosalía

Todo el mundo ha dado su opinión sobre el nuevo trabajo discográfico de nuestra artista más internacional. Entre quienes no se han mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa se encuentran Pedro Ruiz. A través de su cuenta de X, donde es muy activo, el comunicador ha escrito lo siguiente: "Me alegra siempre el éxito de quien trabaja con rigor y esfuerzo. Percibo un gran método en el disco de Rosalía y la felicito. Valoro más su labor que las histerias que puedan rodearla".

Me alegra siempre el éxito de quien trabaja con rigor y esfuerzo. Percibo un gran método en el disco de Rosalía y la felicito. Valoro más su labor que las histerias que puedan rodearla. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 8, 2025

De esta forma, Pedro Ruiz sale en defensa de la artista ante las críticas que está recibiendo por parte de algunos sectores por esta iconografía religiosa. El álbum está compuesto por 18 canciones y cuenta con colaboraciones de otros artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Carminho. Su primer single es 'Berghaim', que también ha generado todo tipo de opiniones.

Otro de los que han dicho lo que piensan sobre lo nuevo de Rosalía ha sido el también cantante Víctor Manuel. En una entrevista en el programa 'No es un día cualquiera', de RNE, reconoció que aprovechó un viaje este viernes para escuchar 'Lux': "Ayer vine escuchando el disco de Rosalía una parte del trayecto. A ver qué había hecho. Me gusta mucho escuchar, sobre todo a la gente más joven que yo".

A la pregunta de qué le parecía el nuevo disco de la catalana, el marido de Ana Belén confesaba que es "un exceso, como siempre con Rosalía. Porque parece que se acaba el mundo". "Pero tiene cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho. Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", asegura.