Ana Rosa Quintana no se corta al decir alto y claro lo que piensa de Rosalía y su nuevo disco: "No estoy a favor"

Rosalía se ha convertido en la protagonista indiscutible de este viernes con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio 'Lux'. Y el imaginario religioso que la artista catalana ha adoptado para esta nueva etapa en su carrera ha sido tema de debate en 'El programa de AR'. Tanto, que Ana Rosa Quintana ha sentenciado de lleno la visión de la cantante sobre la religión en su arte.

Desde que anunció el título y la portada de su nuevo trabajo discográfico, en la que la intérprete luce un hábito de monja blanco, Rosalía se ha sincerado en numerosas entrevistas sobre su vida espiritual. "Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar", ha asegurado la artista en su entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

Y Ana Rosa Quintana no ha dudado en pronunciarse sobre el fenómeno que la catalana está encarnando a través de su música. "Creo que este movimiento viene de mucho antes, por parte de la gente joven. La juventud se vuelve a acercar a la religión. Antes, en las iglesias había viejos y ahora ves a más gente joven", ha comenzado aclarando la presentadora de Telecinco.

Ana Rosa Quintana se muestra muy crítica con el imaginario religioso de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

"Creo que este es un movimiento que viene de antes y que ahora, como todos los genios, ella ha sabido acaparar. La gente no se va a hacer más religiosa por lo que canta Rosalía, sino que este movimiento es mucho más grande", ha insistido, escéptica con que la intérprete de 'Malamente' haya sido realmente innovadora con este acercamiento de los sentimientos religiosos y el concepto de la espiritualidad al público más joven a través de sus canciones.

Así, Ana Rosa Quintana insistía en su apunte. "Hablaba Rosalía de esa sensación que tienen muchos jóvenes. Buscan cubrirlo con Dios. Hay un movimiento social que inunda la música y la moda. Tú ves los desfiles y vuelven otra vez las medallas", ha destacado la periodista antes de mostrarse en contra de la visión general de Rosalía sobre la religión y su relación con Dios.

"No estoy a favor de desacralizar la Iglesia", ha advertido con gesto serio la conductora de 'El programa de AR', plantándose contra el uso del imaginario religioso de la artista en 'Lux', que acaparado infinidad de titulares estos días después de que se filtrase en internet antes de su lanzamiento, así como por su excéntrica listening party en Barcelona rodeada de una gran variedad de estrellas.

"Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través tuyo. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer", ha asegurado Rosalía en la citada entrevista en 'The Zane Lowe Show' en Apple Music, donde ha diseccionado paso a paso el proceso de gestación de este nuevo trabajo discográfico que llega más de tres años después de la publicación de 'Motomami'.