Pedro Ruiz se fija en este detalle del discurso de Mazón y deja una frase que resuena por todas partes

Pedro Ruiz se ha pronunciado sobre el discurso de Carlos Mazón en una declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat. Una comparecencia que se puede resumir en victimización y culpabilización al Gobierno Central.

Además, a esta hora podemos hablar de una dimisión en diferido, pues en todo momento ha evitado verbalizar la palabra y, es más, seguirá como manteniendo su acta de diputado en Les Corts, lo que le mantiene protegido judicialmente de cara a una imputación por la condición de aforado que le otorga.

El discurso de Mazón ha sido indigno. Se ha marchado asumiendo pocas responsabilidades, repartiendo culpas y señalando duramente al Gobierno central del abandono en "las primeras horas" de la DANA y en la actualidad: "La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa. Y aún lo sigue siendo".

A su vez, el aún president ha reiterado su teoría del apagón informativo, algo que la justicia ha desmentido, y ha culpado a las agencias dependientes del Gobierno de Sánchez con más bulos; insistiendo en acusar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET de no avisar. Algo que es totalmente falso.

"Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir a un hombre que se ha equivocado de una mala persona", ha declarado Carlos Mazón, siendo esto interpretado como un feroz ataque a Pedro Sánchez. Y esa precisa frase es donde ha reparado Pedro Ruiz.

El expresentador, actor y escritor no ha podido reprimir su opinión tras escuchar la controvertida y criticada comparecencia del político del PP y, a través de su perfil oficial en la red social X, se ha manifestado, poniendo el foco en esas palabras.

"Mazón dice adiós 'distinguiendo entre un equivocado y una mala persona'. En este ambiente deambula la política española sin que se avizore cambio inminente", ha escrito Pedro Ruiz sobre el clima irrespirable que vive la política en la actualidad.