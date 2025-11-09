Jordi Évole va un paso más allá con lo que dice de Rosalía y le define con estas dos altisonantes palabras

Jordi Évole dedica su columna semanal de 'La Vanguardia' a dar su opinión sobre el tema por excelencia de los últimos días: el nuevo trabajo discográfico de Rosalía, 'Lux'. El álbum salió a la luz el pasado viernes 7 de noviembre y, desde entonces, todo el mundo habla de él, con opiniones a favor y en contra.

En su escrito, el presentador de 'Lo de Évole' comienza hablando de las obras que se están llevando a cabo en el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona. "Cuando uno revisa unas obras, lo primero que debe inspeccionar son los baños. Y eso es lo que hice cuando entré en el nuevo Spotify Camp Nou. Impolutos", comienza diciendo el comunicador catalán.

"Acudí al estreno del Camp Nou como cuando iba a las presentaciones del primer equipo del Barça, por los años ochenta. Caían a mediados de julio, con un calor asfixiante. La infancia también puede tener recuerdos de un estadio de fútbol, aunque no quede tan poético como un patio de Sevilla", reconoce Jordi Évole, quien, en su regreso al Camp Nou, intentó "llegar hasta el asiento en el que seguí con mi padre, a vista de pájaro, tantas ligas perdidas".

'Aquí es desde donde mejor se ve el fútbol', le decía su progenitor. "Y me lo creía, claro, como creí que no había jamón mejor que el de los supermercados Grupo80", recuerda el periodista. También considera que "estrenar un estadio a medio hacer un viernes por la mañana del año 2025, con un entrenamiento al que acuden todas las personas que caben ahora mismo en el campo (23.000) me parece puro romanticismo". El estreno estuvo cargado de "nostalgia", ya que estaba lleno de "señores mayores que no han pisado el Montjuïc porque les parecía una excursión al Himalaya, y ayer volvieron a su estadio con la emoción de un niño".

Jordi Évole propone un nuevo nombre para el Camp Nou

En cuanto llegó a su casa, explica Jordi Évole, buscó "imágenes” de la primera "inauguración" del estadio, "narrada por la tradicional voz del Nodo, cuando al Barça se le denominaba Fútbol Club Barcelona, porque Fútbol Club no era lo suficientemente español". En aquella inauguración, "se sacó en procesión a la Virgen de Montserrat, que quedó instalada en la capilla que el club ha mantenido reforma tras reforma".

"Ayer no hubo Moreneta. Ahora la Escolanía canta con Rosalía, que ayer no sonó por megafonía", lamenta Jordi Évole. Algo que él considera "un error". Es más, confiesa que si él fuese "presidente, el próximo himno se lo encargaría a la de Sant Esteve Sesrovires, y no descartaría que el nombre completo del estadio fuese Spotify Camp Nou Rosalía. Tradición y modernidad, como en su último discazo. Seríamos imbatibles", sentencia.