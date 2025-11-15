Preguntan a Jordi Cruz sobre los que le confunden con el Jordi Cruz de 'MasterChef' y dice esto de él

Para los niños de finales de los 90 y principios de los 2000, Jordi Cruz se convirtió en un rostro muy querido en la pequeña pantalla. Saltó a la fama gracias a 'Art Attack', un programa de manualidades que triunfó entre 1998 y 2004 y que estuvo compaginando con 'Club Disney'. Sin embargo, desde hace algunos años, no puede evitar que le confundan con el otro Jordi Cruz, el jurado de 'MasterChef'.

En la actualidad, ha continuado ligado a la televisión, presentando formatos ligados a Eurovisión y el Benidorm Fest. Ahora, ha dado un paso más allá y acaba de estrenar su propio canal de streaming. Por tal motivo, ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas', donde se sincera sobre el gran momento que está atravesando y donde recuerda su etapa en 'Art Attack' y en 'Club Disney'.

El programa de manualidades se grababa en Reino Unido, por lo que pasaba allí grandes temporadas. De aquella época recuerda que "tuvieron que parar las grabaciones porque me diagnosticaron mononucleosis, la enfermedad del beso. Tenía mucha fiebre y no paraba de subir. Me mandaron a España y por suerte fue leve. Solo estuve dos o tres semanas en el hospital hasta que volví al plató".

Sobre el éxito de aquellos programas, Jordi Cruz reconoce que "no lo noté. No sabía la envergadura de lo que después fue. Nunca estuve muy pendiente, pero hace como 10 años hubo un boom y la gente me volvió a localizar. Me decían que era su infancia. He pasado por todos los procesos: una parte muy positiva, otra que me provocó físicamente vértigos… Una ola de hater te pasa por delante, pero una de cariño también te abruma. Ahora ya soy capaz de no perder el equilibrio".

Jordi Cruz explica cómo lleva que le comparen con el de 'MasterChef'

El presentador no se muerde la lengua a la hora de opinar sobre la postura de RTVE con respecto a Eurovisión si participa Israel. En su opinión es algo "lógico": "Me encantaría y sería ideal que Eurovisión fuera solo de música y ahí entrarían todos los países, pero por desgracia está siendo utilizada como panfleto político. Entiendo que TVE diga que en este tipo de certamen no quiere esta. Pero los tiempos, la información, las sociedades han cambiado. No me gusta lo que se está haciendo y hay que decirlo".

Sobre el hecho de que le confundan con el Jordi Cruz de 'MasterChef', este reconoce que le ha pasado "muchísimas" veces. Algo que se "toma con humor. Muchas veces me etiquetan en redes en cosas muy graciosas como la feria de la alcachofa y me toca escribir que no soy yo. Y soy muy sincero, agradezco las polémicas que genera el otro Jordi porque provocan que la gente a mí me localice".

Eso sí, Jordi Cruz asegura que nunca se ha aprovechado de esa confusión: "Digo que no soy yo, que soy el de las manualidades. Lo que sí he rechazado muchas ofertas de anuncios en la tele que querían jugar con esto. Hubo una marca de un producto que quería vender como si fuera el otro y luego aparecía yo. Les dije que era confundir a la gente y que parecía que me quería aprovechar de su éxito".

Le gustaría participar en 'Pekín Express', pero jamás en 'Supervivientes'

A la pregunta de si participaría en 'MasterChef', lo tiene claro: "No". Ya que "me gusta cocinar sin reloj. Sí iría a 'Maestros de la costura' porque hay un punto creativo. ¡Imagínate los dos Jordis allí! Hay que ir a pasárselo bien…". Tampoco iría a 'Supervivientes' ni a 'GH VIP', aunque "ha sonado mi nombre, pero no iría". "Aunque de 'Supervivientes' no ha habido una propuesta formal, odio la playa, la arena, el sol… Si fuera en Laponia a lo mejor iría", bromea.

"De 'GH VIP' sí que hubo propuesta. No era el momento. No diría que no, pero es verdad que me gustaría estar de verdad desconectado de la realidad, que ahora les muestran muchas imágenes y cosas de fuera. Lo disfrutaría si estuviera aislado de verdad. También me gustaría 'Pekin Express' o 'Traitors'. De hecho, en 'Traitors' estuve a punto de entrar, pero no pude por la Covid-19. Un día antes di positivo y estuve unos días aislado para ver si podía entrar y al final no. Me hubiera encantado", sentencia Jordi Cruz.