Patricia Cerezo no se calla y lanza este recado a 'De Viernes' tras el feo gesto en sus 100 programas en Telecinco

Este viernes 21 de noviembre 'De Viernes' estaba de celebración pues el programa cumplía 2 años y 100 programas en la parrilla de Telecinco. Un cumpleaños en el que parece que el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona se olvidó de algunos de los colaboradores que estuvieron en sus orígenes como Patricia Cerezo.

Así, la cuenta oficial de 'De Viernes' en Instagram publicó un post para celebrar los 100 programas de 'De Viernes' en la que aparecían tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona así como imágenes de sus cinco colaboradores actuales y de otros dos que lo han sido hasta hace unos meses.

De esta forma, 'De Viernes' celebraba sus 100 programas con imágenes de Ángela Portero y José Antonio León, que son los dos únicos rostros que siguen desde el primer día, así como Terelu Campos, Antonio Rossi y Lydia Lozano que forman parte del equipo actual. Pero también aparecen Antonio Montero y Patricia Pérez.

Sin embargo, el programa se olvidaba tanto de Patricia Cerezo como de Patricia Izquierdo y Adriano Silva, que formaron parte de 'De Viernes' en sus comienzos. La primera en ser cesada de su puesto para incorporar a Patricia Pérez fue Patricia Izquierdo. Posteriormente fue Adriano Silva el que desapareció para dejar su silla a Antonio Montero. Y finalmente, Patricia Cerezo fue despedida tras la llegada de Terelu Campos.

Tras ver como 'De Viernes' se olvidaba de ellos, Patricia Cerezo no se reprimía en lanzar un recado al programa de Telecinco. "¿Falta alguien no?", se preguntaba etiquetando también a Adriano Silva y Patricia Izquierdo junto a dos caras sonrientes y dos corazones.

Después de este señalamiento de Patricia Cerezo, que sigue colaborando con Mandarina en 'En boca de todos' de Nacho Abad, la cuenta del programa optó por eliminar dicho post. No obstante, tampoco sus presentadores nombraron a los colaboradores que iniciaron este proyecto que ha conseguido consolidarse siendo el gran acierto de la nueva administración de Mediaset.