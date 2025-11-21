'De Viernes' suma 100 emisiones: Referencia del corazón con más de 360 invitados y gran bastión de Mediaset en audiencias

'De Viernes' está de celebración este viernes, 21 de noviembre, cuando se cumplen 100 emisiones y dos años en antena en Telecinco. Una de las grandes apuestas del canal, con el sello de la actual administración de Mediaset, que se ha posicionado como el formato referente del género del corazón en televisión al acoger a los personajes más relevantes de la crónica social y de la actualidad de los dos últimos años. En muchos casos, marcando la agenda en espacios de otras cadenas como sucedió con rostros como Ángel Cristo, Bárbara Rey, Isa Pantoja o actualmente Kiko Rivera.

Producido en colaboración con la compañía audiovisual Mandarina y presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, el programa firma en lo que llevamos de temporada un 12,7% de share y 908.000 espectadores de media. Promedio impulsado, en parte, por el gran arranque de curso el pasado 4 de septiembre, que sobresalió con el regreso de Lydia Lozano a Telecinco y las entrevistas a Montoya y Rocío Flores. Con un 14,1% de share, obtuvo su mejor marca desde octubre de 2024. Y, sobre todo, por los formidables resultados de las dos últimas semanas gracias al scoop de Kiko Rivera y a su posterior entrevista en plató con un 14,3%.

Así, con ese 12,7% acumulado hasta el momento en el presente curso, se confirma una evolución ascendente de 'De Viernes'; colocándose por delante del 11,2% que cosechó en total en la primera temporada 2023/2024 y del 12% de la temporada 2024/2025.

Con estos mimbres, el formato conmemora un centenar de programas en Telecinco en el mejor momento de su historia. Y es que, entre las dos entregas emitidas en este mes de noviembre, el espacio media un 14,3% y 1.110.000 de seguidores, suponiendo su tercer mejor registro mensual histórico en ambos parámetros y arrebatando el liderazgo a 'La Voz'.

Más de 360 invitados han pasado por el plató de 'De Viernes' en sus dos años de andadura

Las exclusivas y scoops en el mundo del corazón, los grandes personajes y sagas familiares y las entrevistas a figuras de actualidad de elevado interés social han formado parte de 'De Viernes', que puede presumir de haber alcanzado una cifra superior a 360 invitados.

En varios casos, los personajes más demandados en el mundo del corazón. Algunos de los que integran esa engrosada lista son: Kiko Rivera, Ángel Cristo, Bárbara Rey, Isa Pantoja, Julián Muñoz, Sofía Suescun,Rosa Benito, Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez, Gloria Camila Ortega, Amador Mohedano, Carlo Costanzia Ana Obregón, Al Bano, Pepe Navarro, Ana María Aldón, Olga Moreno, Fabiola Martínez, José Carlos Montoya, Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Julio José Iglesias, Esther Arroyo, Alaska, Mario Vaquerizo, Andy y Lucas, Melody, Lolita, Azúcar Moreno, Massiel, Karina, María José Cantudo, Rosa López, Víctor Elías, Josema Yuste y Millán Salcedo, Fran Rivera o Elisa Mouliaá.

En audiencias, destaca el 19,9% de share, con 1,2 millones, que anotó la entrevista póstuma a Julián Muñoz el 25 de septiembre de 2024, tratándose de la entrega más competitiva de la historia. La más vista por su parte fue la tercera emisión del programa del 8 de diciembre de 2023 con 1.403.000 espectadores y un 16,3% con la aparición de Ángel Cristo. También despuntó la desgarradora entrevista de Isa Pantoja, en la que habló por primera vez de su madre biológica y de su terrible infancia en Cantora, con un 17,1% y más de 1,2 millones de televidentes el 18 de octubre de 2024.

Por último, un destacado aparte merece también que el programa haya traspasado la pantalla de Telecinco hasta situarse como uno de los contenidos más demandados en los soportes digitales de Mediaset: se alza concretamente como el producto más consumido tras los realities ('La Isla de las Tentaciones', 'Supervivientes' y 'Gran Hermano').