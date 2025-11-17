Operación salvar 'GH 20' a costa de 'La Isla de las Tentaciones': Telecinco programa una emisión este lunes en late night

'Gran Hermano 20' se está viendo azotado por un tortuoso arranque en audiencias. El estreno ya fue desalentador (el peor de la historia del formato), pero más dramáticos fueron los datos del primer debate dominical (9,4%) y de la segunda gala del jueves (8,9% sin troceo y 6,2% y 11,8% con fragmentación).

Sin pasar por alto el fiasco monumental de la tira diaria en las tardes, que fue cancelada el pasado jueves sin haber completado ni una semana en la programación. Cosa lógica teniendo en cuenta que anotó cifras pírricas entre el 4,9% y el 5,8%, demostrándose así el escaso interés por esta edición.

Con todo, en Mediaset se han tomado medidas que podrían titularse 'operación salvar GH 20'. En primer lugar, con el debate presentado por Ion Aramendi, que ha sido relegado a las 23:00 horas para ubicar el primer debate de 'La Isla de las Tentaciones 9', con Sandra Barneda al frente, de 22:00 a 23:00 horas.

De este modo, la cadena ha buscado trasvasar espectadores del programa de parejas a 'La vida en directo' y, de paso, maquillar el resultado en cuota de pantalla para 'Gran Hermano: El Debate' al comenzar más tarde su emisión. En cambio, los resultados no han sido muy favorables con un 9% y un 10,7% respectivamente.

En segundo lugar, un movimiento más sorprendente si cabe que da idea de la desesperación que cunde en Telecinco. Y es que este lunes, tras el séptimo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones', la cadena ha decidido programar una emisión extra a modo de resumen con Ion Aramendi a los mandos. Se ofrecerá de 00:20 a 02:00 horas, en pleno late night.

Esto es algo que no entraba en los planes inicialmente pero que se ha determinado sobre la marcha con motivo del inesperado fracaso de 'Gran Hermano', que aspiraba a ser uno de los salvavidas de Telecinco para los próximos meses.

Así, a costa del buen rendimiento de 'La Isla de las Tentaciones 9', Mediaset pretende reflotar las audiencias de 'GH 20', evitar un mayor descalabro y lo que es peor: un final prematuro.