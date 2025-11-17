Actualidad

'Gran Hermano 20' expulsa de manera definitiva a dos concursantes y recupera a su salvavidas

por Pedro Jiménez

'Gran Hermano 20' expulsa a Noah y Sofía e incorpora como concursantes de pleno derecho a Aroa, que regresa a la casa tras la eliminación del jueves, y a Rocío y Cristian

'Gran Hermano 20' ha clausurado el Oasis en el debate de este domingo y eso ha supuesto una decisión sobre el futuro de sus habitantes (Cristian, Aroa, Rocío, Sofía y Noah) que se ha tornado en concluyente.

Tres han ingresado en la casa oficial alcanzando de este modo la condición de concursante de pleno derecho y, por el contrario, dos han sido expulsados para siempre. 

El programa ha puesto en marcha una votación express a través de la app de Mediaset Infinity para determinar quiénes se incorporaban con el resto de participantes (15) y quiénes corrían la peor suerte: la de poner fin a su sueño de manera definitiva, sin vuelta atrás.

La primera en ser la elegida por el público para convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20' con todas las de la ley ha sido Rocío, la amiga de Desirée. La gaditana se ha alzado con el mayor número de votos en positivo.

El segundo seleccionado por los telespectadores, Cristian, el segundo finalista de 'Uno de GH 20'. Y la tercera, Aroa, que ha obtenido así una nueva oportunidad tras su eliminación sorpresa del jueves. Así, el reality sale ganando, pues con la malagueña recupera a uno de los principales pilares del casting.

Por lo tanto, la dos primeras expulsadas definitivas de 'GH 20' han sido Noah y Sofía. La próxima eliminación tendrá lugar el jueves, 20 de noviembre, entre los tres actuales nominados: José Manuel, Belén o Diego podrían seguir sus pasos.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.

Archivado en

·

Más Información

Ion Aramendi en 'Gran Hermano 20: el debate'.

Por qué cambia de horario 'El Debate' de 'Gran Hermano 20' desde este domingo, 16 de noviembre en Telecinco

El Televisero
Raúl y Aroa en 'Gran Hermano' y Sandra Barneda

Medidas rápidas en Telecinco por la debacle de 'Gran Hermano': Relega 'El Debate' y emite 'Tentaciones' como telonero

Pedro Jiménez

Últimas noticias