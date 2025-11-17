'Gran Hermano 20' expulsa de manera definitiva a dos concursantes y recupera a su salvavidas

'Gran Hermano 20' ha clausurado el Oasis en el debate de este domingo y eso ha supuesto una decisión sobre el futuro de sus habitantes (Cristian, Aroa, Rocío, Sofía y Noah) que se ha tornado en concluyente.

Tres han ingresado en la casa oficial alcanzando de este modo la condición de concursante de pleno derecho y, por el contrario, dos han sido expulsados para siempre.

El programa ha puesto en marcha una votación express a través de la app de Mediaset Infinity para determinar quiénes se incorporaban con el resto de participantes (15) y quiénes corrían la peor suerte: la de poner fin a su sueño de manera definitiva, sin vuelta atrás.

La primera en ser la elegida por el público para convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20' con todas las de la ley ha sido Rocío, la amiga de Desirée. La gaditana se ha alzado con el mayor número de votos en positivo.

¡Rocío se convierte en la primera en entrar en la casa! ✨ #GHDBT2 #GH16N pic.twitter.com/Vq0Ho6Dicu — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2025

El segundo seleccionado por los telespectadores, Cristian, el segundo finalista de 'Uno de GH 20'. Y la tercera, Aroa, que ha obtenido así una nueva oportunidad tras su eliminación sorpresa del jueves. Así, el reality sale ganando, pues con la malagueña recupera a uno de los principales pilares del casting.

CRISTIAN se convierte en el segundo concursante en entrar a la casa 💥#GHDBT2 #GH16N pic.twitter.com/eoz5YGCq06 — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2025

Aroa se convierte en la segunda y última persona en entrar a la casa 💥#GHDBT2 #GH16N pic.twitter.com/yGaqUVgJZy — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2025

Por lo tanto, la dos primeras expulsadas definitivas de 'GH 20' han sido Noah y Sofía. La próxima eliminación tendrá lugar el jueves, 20 de noviembre, entre los tres actuales nominados: José Manuel, Belén o Diego podrían seguir sus pasos.