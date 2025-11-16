Nuria Roca habla del sueldo que cobra Pablo Motos y dice lo que piensa del Premio Planeta a Juan del Val

Nuria Roca sigue cada fin de semana al frente de 'La Roca', que desde esta temporada además hace doblete al emitirse también los sábados además de los domingos. La presentadora ha concedido una entrevista al podcast Zodiac, que conduce Nacho Gay, director de Vanitatis en la que ha hablado del premio Planeta a su marido Juan del Val y de los sueldos en televisión.

A lo largo de su carrera, Nuria Roca ha hecho muchas cosas tanto como presentadora como actriz. Pero la valenciana ha dejado claro que realmente donde más dinero se gana es con la publicidad. "Los contratos de publicidad siempre me lo he tomado como un premio a mi trabajo y ese premio es siempre muy jugoso porque en la publicidad antes se manejaban unos presupuestos tremendos", recalca.

"La tele depende, si tienes un buen contrato en una cadena se gana dinero", confiesa al respecto. En ese sentido, Nuria Roca no ha dudado en desmontar una creencia que hay con que se gana más dinero si haces un programa de prime time que uno en otra franja y para ello ha puesto el ejemplo de Pablo Motos. "Yo no pienso que las mujeres lo tengamos más difícil en prime time. Todo depende del proyecto, yo he hecho prime time, he hecho mañanas, he hecho tardes, he hecho late nights. Y tampoco en un prime time se gana mucho más que en un diario", destaca la valenciana.

Y es que aunque si que Pablo Motos es uno de los presentadores que más cobra, Nuria Roca tiene claro que lo haría igual si su programa se emitiera por la tarde. "Por supuesto", deja claro cuando le dicen si es de los que más cobra."Pero si hiciera la tarde y tuviera los mismos resultados, ganaría lo mismo", sentencia.

Nuria Roca habla de la guerra de Motos y Broncano y del Premio Planeta a Juan del Val

Más allá de su trabajo como presentadora de 'La Roca', Nuria Roca colabora también en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. Y por ello, Nacho Gay no ha querido dejar escapar la ocasión para preguntarle por la guerra entre el programa de Pablo Motos y 'La Revuelta' de David Broncano. "Es una oportunidad perfecta para que exista diferentes opciones y que luego el espectador, que es el que manda, elija y me parece maravilloso, la competencia enriquece", empieza diciendo.

"La competencia es necesaria y cuando no hay competencia, salvo en 'El Hormiguero' que van siempre con una profesionalidad, que dices después de 20 años hay que ensayar pues sí hay que ensayar porque no hay que dar nada por hecho y todo se tiene que trabajar. Y en este sentido la competencia es necesaria", prosigue diciendo.

Pero Nuria Roca si que hace una clara diferencia entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. "El error es trabajar mirando al de enfrente. Tú tienes que hacer tu trabajo independientemente de quién está enfrente. Otra cosa es que tu sepas lo que hay enfrente y las diferentes opciones que hay, pero eso no tiene que repercutir en tu trabajo porque sino te equivocarás en el tuyo. Tú tienes que hacer lo que quieres hacer", añade.

Por último, Nuria Roca tampoco duda en hablar sobre el Premio Planeta que ha ganado su marido Juan del Val por 'Vera, una historia de amor'. "Yo lo he vivido como algo maravilloso y fantástico, está siendo realmente fantástico y es un reconocimiento al trabajo y de todas las novelas que ha escrito Juan esta es la mejor", concluye. "Juan es mucho más femenino que yo y es la constante contradicción entre sus formas y su físico y lo que hay en el interior. Él tiene una profunda admiración por las mujeres y por la mujer que tiene al lado y nunca se ha sentido pequeño por mi", termina diciendo.