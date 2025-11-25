Movistar Plus+ da un notición y anuncia la renovación de una de sus series más distinguidas del año

Los espectadores de 'El Centro' están de enhorabuena porque Movistar Plus+ ha anunciado oficialmente la renovación de la serie por una segunda temporada. Y advierte: "Tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que te gustará aún más que la primera".

Recordamos que Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez integran el reparto principal de una ficción que se adentra en el corazón del CNI y que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan sus trabajadores.

'El Centro' se ha erigido como uno de los grandes éxitos de la plataforma esta temporada junto a otros productos como 'Poquita fe' o 'Yakarta'. Para quienes aún no la hayan consumido, su T1 consta de seis capítulos de unos 50 minutos de metraje aproximadamente.

En ellos hay mucha dosis de suspense, pero también una perfecta combinación de acción, intriga y drama; ofreciendo una visión íntima, emocional y meticulosamente realista del convulso y complejo mundo de los servicios de inteligencia.

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de La Guerra Fría, la trama de esta apuesta de ficción de Movistar Plus+ arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

De momento, Movistar apenas ha aportado detalles de cómo será la segunda tanda de capítulos de 'El Centro', que llegarán "próximamente". La plataforma, eso sí, ya ha enseñado las primeras imágenes: