Luis Zahera salta a esta serie de Mediaset tras 'Animal' en Netflix y un año después de 'Entrevías'

Tras el boom de 'Animal' en Netflix, que llegó a ser número 1 en España durante semanas, Luis Zahera 'salta' a Telecinco con la serie 'La Agencia', la comedia que se emite en la noche de los miércoles (a partir de las 23:00 horas) y que está protagonizada por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco y Carlos Bardem, entre otros.

Además de su reparto coral, cada emisión acoge la aparición estelar de un actor invitado. Han pasado por la agencia José Coronado, Clara Lago, Petra Martínez, Rubén Cortada, Belén Rueda o Toni Acosta. Y en la entrega correspondiente a este 12 de noviembre, el cameo correrá a cargo de otro intérprete de primer nivel, Zahera, que vuelve a Telecinco por un día tras 'Entrevías'.

En su capítulo 10, 'La Agencia' Rebecca Talent entregará los premios Celeste en una noche que promete ser inolvidable. Julián, fundador de la agencia y padre de Gabi, será galardonado por su brillante trayectoria en la industria. El encargado de entregarle el premio es Luis Zahera, uno de los representados más carismáticos de Gabi y gran amigo del homenajeado.

Además, el intérprete gallego atravesará un intenso proceso de preparación para su próximo papel protagonista en un biopic sobre el Che Guevara. Sin embargo, lo que debía ser un homenaje solemne acaba derivando en una escena surrealista cuando Zahera se deja llevar y provoca una situación completamente inesperada.

Quien reconducirá la disparatada situación será el mismísimo Iñaki Gabilondo, que también hará un cameo en este décimo episodio de 'La Agencia'. Tras haber recibido su propio galardón, el histórico periodista se verá obligado a salir de nuevo al escenario para poner orden ante el desconcierto general.

Entretanto, Andrea intentará reconquistar a Gabi tras haberle sido infiel con Asier, convencida de que el hijo que esperan puede ser la llave para recuperar su relación. Por su parte, Sofía tendrá que enfrentarse a una vieja conocida para conservar su puesto en la agencia, y Laura verá cómo la fama de Ismael empieza a ser un obstáculo que hace peligrar su relación.