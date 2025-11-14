'La Promesa', en mínimos de audiencia, prende el farolillo rojo en La 1 de TVE y esta es la explicación

'La Promesa' se encuentra en horas bajas en audiencia en La 1 de TVE. No podríamos decir que los datos son malos, por supuesto, pero sí que ha acusado un apreciable retroceso en los últimos meses y, en particular, desde unas semanas atrás a esta parte.

En las últimas emisiones, la ficción producida por Bambú se ha ido acomodando más en torno al 11% de cuota de pantalla, dejando atrás el 13%, el 14% o incluso el 15% que ha llegado a registrar; por momentos con cierta regularidad y con una fidelidad que parecía inquebrantable.

Sin embargo, el resentimiento que ha experimentado, por un horario menos favorable o por unas tramas estancadas y menos atractivas, es evidente y ha culminado en el mínimo histórico de temporada que se firmó este jueves, 13 de noviembre, cuando se promedió un 10,8% de cuota y 919.000 espectadores.

Es el peor registro del presente curso y el segundo peor dato de la cuarta temporada, solo por detrás del 10,4% de share que obtuvo el pasado 25 de julio. Y eso que la competencia no fue más fuerte de lo habitual. Telecinco no fue rival porque marcó un 9,3% y un 7,4% con 'El diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón' y Sonsoles Onega, con un 11,6%, se mantuvo en su línea en Antena 3. Eso sí, con récord de temporada en miles (959.000).

Con ese modesto 10,8%, 'La Promesa' se situó hasta dos puntos por debajo de la media de La 1 de TVE en el día, que fue de un 12,8%. Para más inri, el serial de época protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho o Isabel Serrano ya ha dejado de ser la punta de lanza de las tardes del canal público.

Ahora lo es 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que se ha estabilizado en el doble dígito y, especialmente, en el 12% (este jueves marcó un 12,3% y cerca de 1,2 millones) o 'Aquí la tierra', en un momento dulce en el que no desciende del 13-14%. Incluso 'Valle Salvaje', que era mucho más débil meses atrás, ya le pisa los talones en algunas jornadas.

En conclusión, 'La Promesa' muestra claros síntomas de flaqueza en La 1 de TVE cuando encara la recta final de su cuarta temporada. No obstante, su futuro está más que garantizado, pues la corporación ha decidido renovarla por una quinta temporada que mantendrá a la serie en parrilla, al menos, durante todo el 2026. Cabe esperar que esos cambios sean un revulsivo para volver a engordar las audiencias.