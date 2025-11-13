'La Promesa', avance capítulo del viernes 14 de noviembre: Un giro de timón con Curro y Ángela

Teresa le confía a Pía que Cristóbal le ofreció ser ama de llaves de La Promesa, mientras Petra sigue sufriendo por haber perdido el puesto. Jacobo, después de mucho investigar, parece haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina.

Por su lado, Lorenzo exige explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupa por la felicidad de su hijo. Manuel, por su parte, confiesa a Toño que sigue desconfiando de Enora. Entretanto, Alonso intuye que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre.

En paralelo, Lope, molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acaba por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Y por último, Leocadia advierte a Curro de que, tras la boda, ella se encargará de expulsarlo de La Promesa.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 14 de noviembre

A pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, Martina niega tener nada que ver con las cartas recibidas de Catalina. Asegura que no las ha escrito ella. Teresa no tiene claro si aceptar el puesto de ama de llaves de La Promesa que le ha ofrecido Cristóbal, mientras que todos sus compañeros la empujan a hacerlo porque la consideran más que capacitada.

Adriano se entera que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero anuncia que no asistirá. Alonso intenta convencerlo, sobre todo al constatar que estará presente su Majestad el Rey.

El periódico publica una entrevista con Madame Cocotte y ni por esas Lope se decide a intervenir. Pía y Curro le muestran a María Fernández su apoyo incondicional, aunque la doncella sigue arrastrando la indecisión sobre su embarazo.

Y sorpresa: Curro y Ángela son incapaces de mantener su promesa y vuelven a encontrarse, produciéndose un giro de timón entre ellos que puede ponerles en peligro.