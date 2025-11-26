'La Promesa', avance del próximo capítulo: La muerte de un personaje que da un giro a la serie de TVE

Martina no se ha marchado de momento de La Promesa. Decide posponer su viaje hasta que los bebés se recuperen. Manuel todavía no ha descubierto la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis y Enora sigue sin arrojar luz al asunto.

El futuro de María Fernández junto a Samuel parece imposible: la conversación con Pía se materializa en un distanciamiento entre ellos. Madame Cocotte está lejos del fracaso: en cocinas son testigos de cómo su fama no para de crecer. ¿Cuál será el próximo paso?

Mientras, en palacio crece la sombra de la duda sobre la repentina desaparición del capitán. Ángela aprecia una sospechosa mancha de sangre en el guante a Curro y le pide explicaciones de las que el muchacho logra zafarse con éxito. Pero realmente Curro, decidido a hacer justicia, está iniciando su venganza: tiene secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta de La Promesa y está dispuesto a acabar con él.

Hay que destacar que el capítulo 724 de este miércoles, 26 de noviembre, será un monográfico entre Lorenzo y Curro, siendo un gran reto para Bambú, la productora. Ha sido rodado en un solo día, en un solo decorado y con una propuesta visual y una narrativa poco vista en la ficción española. Este capítulo lo cambiará todo en La Promesa y su producción merece estar a la altura. A continuación, te ofrecemos el avance del episodio más decisivo.

Avance del capítulo 724 de este miércoles, entrega clave de 'La Promesa'

Curro inicia la venganza que tanto tiempo lleva esperando: tiene secuestrado al capitán en la habitación secreta de La Promesa y le acusa de asesinar a su hermana Jana, de volver loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerle sufrir.

Decidido a hacer justicia y a forzar su confesión, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso termina haciendo mella en el muchacho.

Sin embargo, tras flaquear, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad y de vengarse. Para ello no duda en utilizar todos los métodos de tortura que sean necesarios. ¿Terminará cometiendo una locura?

Curro y Lorenzo acaban llegando a una situación extrema. Una nueva muerte sacudirá la serie de TVE. Por su parte, la familia Luján se mantendrá totalmente ajena a lo que ocurre en esa habitación secreta que vuelve a mancharse de sangre.