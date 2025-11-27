'La Promesa', avance capítulo del viernes 28 de noviembre: El giro que coloca a Curro y Ángela en el abismo

En el capítulo especial de La Promesa de este miércoles, Curro y Lorenzo acabaron llegando a una situación extrema. Y cuando estaba a punto de disparar, apareció Ángela tratando de frenar sus intenciones. Pero nadie parecía poder detener al joven en su idea de cobrarse la venganza. Finalmente, el episodio terminaba con la incógnita de si Curro mataba a Lorenzo o no.

Pues bien, el enigma no ha tardado mucho en resolverse. El capitán está más vivo que nunca. El joven lacayo no ha sido capaz de darle muerte, produciéndose así un nuevo giro de los acontecimientos. ¿Qué será ahora de Curro y Ángela tras este fallido secuestro?

Entretanto, el resto de tramas han seguido su curso. En el hangar, Enora propone a Manuel investigar el origen de la relación de don Luis con don Lisandro. El heredero acepta solo si ella está dispuesta a investigar con Toño.

La dentición de los bebés resulta más complicada de lo que parecía, pero sirve a Adriano y Martina para acortar distancias. En cambio, la joven y Jacobo siguen pasando momentos difíciles. Martina propone a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén más calmadas...

La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte revoluciona las cocinas. Finalmente, María Fernández toma una decisión: hablará con el padre del bebé que espera y le contará su situación.

Avance del capítulo 726 - Viernes 28 de noviembre

Lope y Vera no consiguen que la Guardia Civil los tome en serio cuando van a denunciar el robo de las recetas. María Fernández le confirma a Pía que ha reculado respecto a la oferta de Samuel, quien se muestra un poco desubicado.

Enora y Toño comienzan a indagar sobre la inusual participación de don Lisandro en la empresa de don Luís. No obstante, Enora rompe el pacto e investiga por su cuenta, lo que enfada mucho a Toño.

Ahora que los niños están recuperados, Jacobo pregunta a Martina sobre su futuro juntos. Cree que ha llegado el momento de decidir si se siguen queriendo como antes o no…

Lorenzo irrumpe en la habitación de Ángela sin permiso y, pese a que ella le pide que se marche, el capitán hace oídos sordos e intenta intimidarla. Lo que ocurre ahí dentro deja más claro que nunca que tanto ella como Curro están en el abismo después de no haber sido valientes a la hora de apretar el gatillo.