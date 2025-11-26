'La Promesa', avance próximo capítulo del jueves 27 de noviembre: ¿Muere Lorenzo a manos de Curro?

Curro inicia la venganza que tanto tiempo lleva esperando: tiene secuestrado al capitán en la habitación secreta de La Promesa y le acusa de asesinar a su hermana Jana, de volver loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerle sufrir.

Decidido a hacer justicia y a forzar su confesión, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso termina haciendo mella en el muchacho.

Sin embargo, tras flaquear, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad y de vengarse. Para ello no duda en utilizar todos los métodos de tortura que sean necesarios.

Curro y Lorenzo acaban llegando a una situación extrema. Y cuando está a punto de disparar, aparece Ángela tratando de frenar sus intenciones. Pero nadie va a parar al joven en su idea de cobrarse la venganza. Finalmente, el capítulo ha acabado con la incógnita de si Curro mata a Lorenzo.

Avance del capítulo 725 - Jueves 27 de noviembre

La familia Luján se mantiene totalmente ajena a lo que ha ocurrido en la habitación secreta entre Curro y Lorenzo. ¿El muchacho ha sido capaz de matar al capitán finalmente? ¿Lo descubriremos en el capítulo de este jueves o se dejará al espectador con la duda durante los próximos días?

En el hangar, Enora propone a Manuel investigar el origen de la relación de don Luis con don Lisandro. El heredero acepta solo si ella está dispuesta a investigar con Toño.

La dentición de los bebés resulta más complicada de lo que parecía, pero sirve a Adriano y Martina para acortar distancias. En cambio, la joven y Jacobo siguen pasando momentos difíciles. Martina propone a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén más calmadas...

La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte revoluciona las cocinas. Finalmente, María Fernández toma una decisión: hablará con el padre del bebé que espera y le contará su situación.