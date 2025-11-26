Atronadora reacción del público de 'La Promesa' ante lo que se ha visto con Curro y Lorenzo: "El mejor capítulo"

El capítulo 724 de 'La Promesa' de este miércoles, calificado como "el mejor del año", ha sido un monográfico entre Lorenzo y Curro; realizado en un solo decorado y con una propuesta visual y una narrativa poco vista en la ficción española. Apenas hay precedentes en el formato de serie diaria.
El lacayo, harto de las humillaciones del capitán, de su impunidad y con la intención de impedir su boda con Ángela y de hacerle confesar si realmente asesinó a su hermana Jana, juega su última bala (y nunca mejor dicho). Así, Curro ha secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta de palacio, donde ambos personajes han llegado a cotas insospechadas y se han enfrentado como nunca antes lo habían hecho.
Los protagonistas, Curro y Lorenzo, han llevado al límite de las emociones a los espectadores con un desenlace trágico sonando de fondo que condicionará el final de la cuarta temporada de La Promesa. ¿Será Curro capaz de cumplir la venganza que tanto tiempo lleva esperando y dará muerte al capitán?
TVE anunció que "un trágico suceso" cambiará la vida de los habitantes de palacio para siempre, por lo que es el escenario más probable. El capítulo ha acabado con la incógnita de si Curro mata a Lorenzo. Está por ver si esa duda se despeja en el episodio de este jueves, 27 de noviembre, o no...
Con guion de Josep Cister Rubio, el ideólogo de 'La Promesa', Miguel Conde, Gustavo Gala, Natalia Sesé, María Gómez Lou y Tania Álvarez han sido los responsables principales de llevar a cabo este gran reto audiovisual para la productora (Bambú). Y Álex Conrado ha sido el artífice de la música de este episodio especial, en el que la intriga y el thriller han dominado una partitura muy arriesgada que ha mantenido una tensión desbordante desde el primer minuto hasta el último.
Con todo, el adrenalínico capítulo ha desatado una cascada colosal de aplausos entre la audiencia, ensalzando no solo la impecable calidad narrativa y técnica del capítulo, sino también la sublime actuación de Xavi Lock y Guillermo Serrano, que se han coronado definitivamente con esta entrega especial. "El mejor capítulo del año", comentan algunos. "Es la mejor serie que se emite actualmente en este país y lo digo con total convicción", señala otra espectadora.
Y el reconocimiento ha sido especialmente para Xavi Lock (Curro), que se ha coronado como uno de los mejores actores de este país a sus tan solo 24 años de edad. "Se ha convertido en un gran actor, de los mejores"; "Xavi Lock demostrando que es el mejor personaje de la serie con el mejor desarrollo", afirman los fans de 'La Promesa'.
