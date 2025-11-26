Atronadora reacción del público de 'La Promesa' ante lo que se ha visto con Curro y Lorenzo: "El mejor capítulo"

El capítulo 724 de 'La Promesa' de este miércoles, calificado como "el mejor del año", ha sido un monográfico entre Lorenzo y Curro; realizado en un solo decorado y con una propuesta visual y una narrativa poco vista en la ficción española. Apenas hay precedentes en el formato de serie diaria.

El lacayo, harto de las humillaciones del capitán, de su impunidad y con la intención de impedir su boda con Ángela y de hacerle confesar si realmente asesinó a su hermana Jana, juega su última bala (y nunca mejor dicho). Así, Curro ha secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta de palacio, donde ambos personajes han llegado a cotas insospechadas y se han enfrentado como nunca antes lo habían hecho.

Los protagonistas, Curro y Lorenzo, han llevado al límite de las emociones a los espectadores con un desenlace trágico sonando de fondo que condicionará el final de la cuarta temporada de La Promesa. ¿Será Curro capaz de cumplir la venganza que tanto tiempo lleva esperando y dará muerte al capitán?

TVE anunció que "un trágico suceso" cambiará la vida de los habitantes de palacio para siempre, por lo que es el escenario más probable. El capítulo ha acabado con la incógnita de si Curro mata a Lorenzo. Está por ver si esa duda se despeja en el episodio de este jueves, 27 de noviembre, o no...

Con guion de Josep Cister Rubio, el ideólogo de 'La Promesa', Miguel Conde, Gustavo Gala, Natalia Sesé, María Gómez Lou y Tania Álvarez han sido los responsables principales de llevar a cabo este gran reto audiovisual para la productora (Bambú). Y Álex Conrado ha sido el artífice de la música de este episodio especial, en el que la intriga y el thriller han dominado una partitura muy arriesgada que ha mantenido una tensión desbordante desde el primer minuto hasta el último.

Con todo, el adrenalínico capítulo ha desatado una cascada colosal de aplausos entre la audiencia, ensalzando no solo la impecable calidad narrativa y técnica del capítulo, sino también la sublime actuación de Xavi Lock y Guillermo Serrano, que se han coronado definitivamente con esta entrega especial. "El mejor capítulo del año", comentan algunos. "Es la mejor serie que se emite actualmente en este país y lo digo con total convicción", señala otra espectadora.

Y el reconocimiento ha sido especialmente para Xavi Lock (Curro), que se ha coronado como uno de los mejores actores de este país a sus tan solo 24 años de edad. "Se ha convertido en un gran actor, de los mejores"; "Xavi Lock demostrando que es el mejor personaje de la serie con el mejor desarrollo", afirman los fans de 'La Promesa'.

Y por cosas como las que acaban de ocurrir hoy, #LaPromesa es la mejor serie que se emite actualmente en este país y lo digo con total convicción. Menuda masterclass, simplemente wow. @lapromesa_tve — lau (@diaryoflau) November 26, 2025

bueno con solo unos minutos queda claro que es de lo mejor que nos ha dado #LaPromesa este capítulo especial, sí señor — J. de Cienfuegos 🌕 (@jdcienfuegos) November 26, 2025

Madre del amor hermoso. Si hace un año, #LaPromesa se marcó un episodio con una realidad alternativa; ahora, ha tirado de un episodio 'botella' para que nos dé un ataque al corazón. Una hora de tensión. Salvajes. pic.twitter.com/DXBoBpTvRm — Óscar Rus (@OscarRusVicente) November 26, 2025

Xavi demuestra hoy que la elección de hacerlo protagonista fue lo mejor de los últimos meses#LaPromesa — Francesco #Ilcey (@Montes1301) November 26, 2025

Lo que ha subido esto de nivel por la puta cara no tiene sentido ES QUE ES CINE #LaPromesa — Yonocomodevoro (@Yonocomodevoro) November 26, 2025

Bravo, bravo y BRAVO. Brutal el trabajazo que han hecho Xavi y Guillermo en el episodio de hoy. Mi opinión la tendréis en la review del Viernes. #LaPromesa — Flarrow & More (@FlarrowAndMore) November 26, 2025

QUÉ REGALAZO para la audiencia este capítulo memorable, único y especial para la audiencia...

Pero también para los propios actores, que seguro que cuando vieron el guión fliparon.

Un auténtico reto interpretativo para los dos,con mucha verdad, tirando de lo que tienen #lapromesa — Cicelychus (@cicelychus) November 26, 2025

#lapromesa Madre mía Xavi, está dando hoy todo cómo Curro

MAGNÍFICO 😱👏👏👏👏👏 — mamen mp (@mamenmper) November 26, 2025

@Xavi Lock se ha convertido en un gran actor creo que de los mejores en #LaPromesa ha crecido y madurado — Adriana (@adri64na) November 26, 2025

Xavi Lock demostrando que es el mejor personaje de la serie con el mejor desarrollo #LaPromesa — Víctub (@Victub) November 26, 2025

Por qué no todos los dias como hoy? Que maravilla de capitulo.#LaPromesa — Marigold🌼 (@catifesganxet) November 26, 2025

#lapromesa



Qué grandísimo actor es @serranotwitea 🤩 La actuación que nos está regalando como 🧛🏻‍♂️CapitánLorenzo💖 — 🇵🇸🔻🌹ALJAMAElisaMaría🦋💜♊ (@EMAljama) November 26, 2025

Capitulazo y duelo entre dos grandes actores Xavi Lock y Guillermo Serrano. Mis felicitaciones 👏 #LaPromesa — Mònica 🥳 (@monica_cg76) November 26, 2025

El capítulo ha sido increíble, ellos dos unos actorazos que nos han tenido pegados a la pantalla, pero si al final no le mata, no entiendo ese gran cambio que iba a suceder 🥲#LaPromesa — Lidia 💫 (@lidita1207) November 26, 2025



