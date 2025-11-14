'La Promesa', avance capítulo del lunes 17 de noviembre: Una farsa al descubierto y la decisión que sacude el palacio

A pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, Martina niega tener nada que ver con las cartas recibidas de Catalina. Asegura que no las ha escrito ella. Mientras, Teresa no tiene claro si aceptar el puesto de ama de llaves de La Promesa que le ha ofrecido Cristóbal, mientras que todos sus compañeros la empujan a hacerlo porque la consideran más que capacitada.

Adriano se entera que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero anuncia que no asistirá. Alonso intenta convencerlo, sobre todo al constatar que estará presente su Majestad el Rey.

El periódico publica una entrevista con Madame Cocotte y ni por esas Lope se decide a intervenir. Pía y Curro le muestran a María Fernández su apoyo incondicional, aunque la doncella sigue arrastrando la indecisión sobre su embarazo.

Y sorpresa: Curro y Ángela son incapaces de mantener su promesa y vuelven a encontrarse, produciéndose un giro de timón entre ellos que puede ponerles en peligro.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 717 - Lunes 17 de noviembre

Martina intenta convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se niega. Finalmente, Alonso decide que sea Jacobo quien los acompañe. Este último decide contarle a Adriano la verdad que ha descubierto sobre las cartas de Catalina. Adriano se enterará de que Martina falsificó las misivas de Catalina para consolarlo y se alejará de ella.

Curro desvela a Ángela que Leocadia quiere obligarle a abandonar La Promesa después de la boda secreta… Las cocineras deciden interrogar al servicio para encontrar al ladrón de recetas, pero no consiguen nada. Lope decide actuar y sugiere un plan para desenmascarar a Madame Cocotte. ¿Lo conseguirá?

La decisión de nombrar a Teresa ama de llaves, sacude La Promesa. Todos parecen alegrarse, menos Petra. La llegada de una carta de Pedro Farré provoca un nuevo enfrentamiento con Enora por su traición.