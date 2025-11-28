'La Promesa', avance capítulo del lunes 1 de diciembre: Dos nuevos personajes revolucionan la serie

Lope y Vera salen de La Promesa para acudir a la Guardia Civil y denunciar el robo de recetas. Pero no consiguen que las autoridades les tomen en serio. María Fernández le confirma a Pía que ha reculado respecto a la oferta de Samuel, quien se muestra un poco desubicado.

Enora y Toño comienzan a indagar sobre la inusual participación de don Lisandro en la empresa de don Luís. No obstante, Enora rompe el pacto e investiga por su cuenta, lo que enfada mucho a Toño.

Ahora que los niños están recuperados, Jacobo pregunta a Martina sobre su futuro juntos. Cree que ha llegado el momento de decidir si se siguen queriendo como antes o no…

Lorenzo irrumpe en la habitación de Ángela sin permiso y, pese a que ella le pide que se marche, el capitán hace oídos sordos e intenta intimidarla. Lo que ocurre ahí dentro deja más claro que nunca que tanto ella como Curro están en el abismo después de no haber sido valientes a la hora de apretar el gatillo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes, 1 de diciembre

Jacobo está harto de la tirantez con Martina y de que continuamente se estén echando los trastos a la cara. Y le hace la pregunta directa a su prometida: ¿quiere seguir adelante con los planes de boda? Mientras, Jacobo protagoniza un enfrentamiento con Adriano por las tierras de La Promesa.

Ante el ostentoso banquete que ha ordenado Lorenzo para su boda con Ángela, Simona y Candela le plantean a Teresa que Lope les eche una mano y se incorpore como refuerzo. Además, esperan que esto pueda ser una oportunidad para que el joven vuelva a las cocinas tras ser apartado por Ballesteros.

Ángela llora ante Leocadia suplicándole, de nuevo, hacer algo para impedir la boda con Lorenzo, cada vez más próxima. ¿Le escuchará por fin la señora de Figueroa o seguirá haciendo oídos sordos dado que no puede echarse atrás porque, en tal caso, Lorenzo delataría que asesinó a Jana?

Por su parte, Vera le propone a Lope una forma de averiguar quien se encuentra detrás de Madame Cocotte, la ladrona de recetas. La doncella piensa en recurrir a la persona que todo lo ve y que todo lo sabe en La Promesa: Petra.

Mientras, Curro admite que ha sido muy testarudo pensando que podía solucionar en solitario su cruzada con Lorenzo y el asunto del enlace con Ángela; y se convence en una conversación con Pía Adarre de que tiene que pedir ayuda. ¿A quién tiene el muchacho en la cabeza?

Cristóbal Ballesteros, el mayordomo de La Promesa, anuncia oficialmente dos nuevas contrataciones: Felipe Hernández y Carlo Castejón. Dos nuevos personajes que se incorporan al servicio. Y ojo, porque Carlo es el padre de la criatura que María Fernández alberga en sus entrañas. La vida de la sirvienta se pone del revés.