La 1 de TVE tiene que suprimir 'Aquí la tierra' de su programación y esta es la razón de peso

por Pedro Jiménez

'Aquí la tierra' desaparece de la programación de La 1 de TVE este martes por la retransmisión del partido España-Turquía, clasificatorio para el Mundial 2026

Jacob Petrus, presentador de 'Aquí La Tierra'
Jacob Petrus, presentador de 'Aquí La Tierra' | RTVE

Los espectadores que este martes, 18 de noviembre, sintonicen La 1 de TVE para ver 'Aquí la tierra', que son muchos (de hecho la última entrega anotó su tercer mejor dato del 2025 con un 14% de share y casi 1,6 millones de fieles), se encontrarán con que no hay emisión.

La cadena levanta el formato conducido por Jacob Petrus de la programación por un día con motivo de la emisión del partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial del próximo 2026. El encuentro dará comienzo a las 20:45 horas, pero La 1 arrancará un previo desde las 20:30h. aproximadamente.

Por lo tanto, 'Aquí la tierra' queda totalmente fuera de la parrilla. 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora será el encargado de dar el relevo a Juan Carlos Rivero y su equipo de narradores. Y no solo el programa de naturaleza se verá afectado por el evento deportivo, también el 'Telediario 2' de Pepa Bueno, 'La Revuelta' de Broncano y 'Late Xou' con Marc Giró.

En el caso del 'Telediario', se ofrecerá una versión reducida a las 21:30 horas durante el descanso del partido. Por su parte, 'La Revuelta' dará comienzo a las 22:35 horas, casi 50 minutos más tarde de los habitual. Y, con este cambio, volverá a ser 'Late Xou' el mayor damnificado.

Al igual que sucede con 'Aquí la tierra', el espacio de entrevistas y humor comandado por Marc Giró se queda fuera de la parrilla igualmente, faltando así a su cita semanal por culpa del fútbol. Así queda la programación de La 1 este martes:

  • 'Directo al grano' - 15:55 horas
  • 'Valle Salvaje' - 17:35 horas
  • 'La Promesa' - 18:35 horas
  • 'Malas Lenguas' - 19:35 horas
  • Previo Fútbol UEFA - 20:30 horas
  • Partido España-Turquía - 20:45 horas
  • 'La Revuelta' - 22:35 horas
  • 'La Revuelta' (Reposición) - 00:05 horas

