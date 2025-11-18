Por qué no se emite 'Late Xou con Marc Giró' hoy martes, 18 de noviembre en La 1 y cuál es su fecha de vuelta

Los espectadores que sintonicen este martes por la noche La 1 para ver una nueva entrega de 'Late Xou con Marc Giró' se encontrarán que en su lugar la cadena pública está emitiendo 'La Revuelta' de David Broncano, que este martes cambiará de horario.

Así, La 1 se verá obligada a cambiar de nuevo su parrilla con motivo de la emisión del partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial. El encuentro dará comienzo a las 20:30 horas, con lo que 'Aquí la tierra' queda fuera de la parrilla.

Por su parte, como es habitual cada vez que se emite fútbol en su horario normal, 'La Revuelta' dará comienzo a las 22:35 horas. Y con este cambio volverá a ser 'Late Xou' el que se queda fuera de la parrilla de La 1 pues después en late night la cadena pública emitirá dos reposiciones del espacio de David Broncano.

Tal y como han publicado en sus redes sociales, el espacio de Marc Giró regresará a la programación de La 1 el próximo martes 25 de noviembre a partir de las 23:10 horas con nuevos invitados.

Para anunciarlo, 'Late Xou con Marc Giró' ha ironizado con que su ascensor se ha quedado vacío esta semana. "Amiga, no te lo vas a creer, esta semana tampoco se va a subir nadie a este ascensor. Ni Glorias, ni gatito, ni el bochorno de tener que ver a los de la banda bailando porque, muy a nuestro pesar, otra vez hay fútbol el martes", señalan.

"No se qué movida de España y el Mundial, por lo que no habrá un nuevo Late Xou. Regresamos el martes 25 de noviembre", añaden mientras se ve la imagen de un gato llorando y suena la canción de 'Titanic' completamente distorsionada.

