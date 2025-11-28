'Gran Hermano' expulsa con un porcentaje abrumador a Almudena y suspende una eliminación fulminante

'Gran Hermano 20' ha celebrado su quinta expulsión definitiva en su cuarta gala después de las salidas de Sofía, Noah, Diego y Lorena. Esta vez, Almudena, José Manuel, Patricia y Paula eran los nominados que se han estado jugando la plaza durante toda la semana.

El primer salvado de la noche ha sido José Manuel al obtener el menor número de votos en la app de Mediaset Infinity para salir de la casa, con tan solo un 8% acumulado. A continuación, con un 13,4%, la indultada por la audiencia ha sido Paula.

La primera persona que se salva de la expulsión es...#GHGala4 pic.twitter.com/sZwPitv2vX — Gran Hermano (@ghoficial) November 27, 2025

La segunda persona salvada de la noche es... #GHGala4 pic.twitter.com/TniS9M4YwH — Gran Hermano (@ghoficial) November 27, 2025

Así, la foto final ha quedado entre Almudena y Patricia, las dos grandes enemigas de esta edición de 'Gran Hermano 20'. Y como muchos espectadores deseaban, la eliminada ha sido Almudena. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ALMUDENA", ha anunciado Jorge Javier Vázquez de manera oficial.

Y la concursante expulsada tras este duelo tan intenso es... ¡ALMUDENA! 🔥 #GHGala4 #GH27N pic.twitter.com/iOvk23vGrr — Gran Hermano (@ghoficial) November 27, 2025

Además, su salida de la casa se ha producido con un porcentaje de récord en esta temporada. La ya exconcursante de 'GH 20' ha obtenido un desorbitado 78,8% de los votos frente al 21,2% que ha acumulado Patricia, su archienemiga en la última semana.

A juzgar por su rostro, Almudena no ha podido ocultar su gran decepción tras conocer el veredicto de los espectadores. Y ha achacado su destino a la cobardía que demostró la semana anterior a salir nominada: "Quizás por el miedo a no quererme exponer".

Pero aquí no ha acabado la noche, porque la organización de 'Gran Hermano 20' ha programado otra expulsión, en este caso de carácter fulminante, para aquel concursante que fuera el último en coger el teléfono que ha entrado en escena en la nueva ronda de nominaciones. Jorge Javier, desde plató, ha realizado hasta doce llamadas a la casa y en cada una había un poder favorable o una penitencia. El último en coger ese teléfono se exponía a dicha expulsión fulminante.

Jorge Javier: "Ahí está el orden de todas las llamadas. El último es expulsión fulminante. La audiencia tendréis el poder de salvarle o ratificar la condena" #GHGala4 #GH27N pic.twitter.com/DrXpvbZ2Sg — Gran Hermano (@ghoficial) November 27, 2025

Pues bien, el último en hacerlo ha sido Íñigo, ganándose así la peor de las penitencias. Sin embargo, 'GH' le ha dado una última oportunidad: sería la audiencia la que tendría que ratificar esa expulsión. Por tanto, se ha abierto una votación express en la app de Mediaset Infinity de diez minutos, a modo de plebiscito: "¿Merece continuar Íñigo en la casa?". Ante esta pregunta planteada, el público debía marcar SÍ o NO. Finalmente, se ha impuesto el 'no' con más del 60% de los votos, salvándose in extremis de esa eliminación directa.