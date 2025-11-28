'Gran Hermano', a la desesperada, recurre a famosos y exparticipantes para reflotar sus dramáticas audiencias

Telecinco vuelve a secundar la estrategia de programación seguida en las dos últimas semanas respecto al debate de 'Gran Hermano 20' y, este próximo domingo, 30 de noviembre, la cadena ofrecerá la gala conducida por Ion Aramendi a las 23:00 horas de nuevo; con el debate de 'La Isla de las Tentaciones' como telonero. Está por ver cómo rinde esa dupla en esta ocasión dado que el pasado domingo promediaron un 7,5% y un 9,3% respectivamente.

Además, la cadena de Mediaset ha avanzado ya los contenidos del tercer debate de 'GH', en el que se recurrirá a rostros conocidos por el público para reflotar esos dramáticos datos de audiencia: Anabel Pantoja y Edi y Violeta (pareja de 'Gran Hermano 19') entrarán a la casa.

La sobrina de Isabel Pantoja, como finalista y quién sabe si ganadora de 'Bailando con las Estrellas', y los dos exconcursantes de la pasada edición del reality, con experiencia profesional en baile, entrarán en las instalaciones de Tres Cantos como invitados especiales, apadrinando la nueva prueba semanal que la organización propondrá a los concursantes.

Se trata de una de las clásicas pruebas de 'Gran Hermano', en la que tendrán que preparar y ensayar una coreografía grupal. Entretanto, será noche de salvación, con Belén, José Manuel, Joon y Patricia como nuevos nominados. Además, se pondrá en juego un importante privilegio de cara a las próximas nominaciones.

Eso en 'Gran Hermano'. En 'El debate de las Tentaciones', que se emitirá de 22:00 a 23:00 horas, habrá un explosivo reencuentro en plató de Claudia y la madre de Gilbert tras más de un año sin relación. Las dos invitadas protagonizarán un intenso cara a cara en el plató, en el que abordarán todo lo sucedido hasta ahora con la pareja en sus respectivas villas y los motivos que llevaron a tal distanciamiento.

Además, el espacio ofrecerá nuevo contenido de la experiencia con avances exclusivos del nuevo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones' que Telecinco emitirá el próximo lunes e imágenes inéditas de Álvaro y Mayeli, quienes afrontarán una sorprendente hoguera de las consecuencias tras la expulsión disciplinaria de la joven por incumplir las normas de convivencia.